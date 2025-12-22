Previsioni neve a Natale su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna fino alla Calabria dopo ciclone e gelo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si prospettano festività coi fiocchi: la settimana di Natale sarà caratterizzata da maltempo e instabilità diffusa su gran parte delle regioni italiane, con pioggia, neve e freddo. Poi dal 28 dicembre fino ai primi di gennaio un nucleo di aria fredda polare porterà a un netto calo delle temperature, gelate e nevicate a quote collinari, con possibili fiocchi anche in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Previsioni meteo, pioggia e neve nella settimana di Natale

Dopo una prima fase di maltempo nei giorni scorsi, oggi, lunedì 22 dicembre, arriva una nuova perturbazione atlantica che scontrandosi con l’aria fredda in discesa dal Nord Europa creerà un ciclone centrato sul Mar Tirreno.

Gli effetti del ciclone si avvertiranno a intermittenza su buona parte dell’Italia per tutta la settimana.

ANSA

Ci saranno precipitazioni, anche intense, con vento e freddo, sulla maggior parte delle regioni italiane: pioggia soprattutto, ma anche nevicate abbondanti sulle Alpi.

Inizialmente nelle regioni del Nord-Ovest e nelle aree tirreniche e poi, nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, anche al Centro-Sud e in Sicilia e Sardegna.

Che tempo farà a Natale

Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci tra il 25 e il 27 dicembre ci sarà una seconda fase del maltempo, con un ulteriore peggioramento.

Avremo quindi un Natale tipicamente invernale, con pioggia sulle regioni settentrionali e nevicate abbondanti, a quote più basse, su Alpi, rilievi piacentini, Abruzzo e Molise.

Sul resto della Penisola si confermerà il tempo instabile.

Neve su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna

A seguire poi una terza fase, dal 28 dicembre fino al 4 gennaio, caratterizzata da neve, freddo intenso e gelo.

Un nucleo di aria fredda polare in discesa sul Mediterraneo porterà a un netto calo delle temperature, di circa 4-5 gradi.

E si vedrà la neve, non solo in montagna: sono attese nevicate a quote collinari sulle Alpi e su tutto l’Appennino, fino in Calabria.

Possibili fiocchi anche in pianura nelle regioni del Nord, in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.