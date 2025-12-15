Previsioni neve, col maltempo di martedì 16 dicembre fiocchi su Piemonte, Lombardia, Aosta, Trentino e Friuli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le previsioni del tempo danno neve in Italia in questa terza settimana di dicembre, col maltempo che colpirà diverse regioni del Nord del Paese, anche a quote basse. Tra le aree interessate dalle precipitazioni nevose figurano Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino e Friuli.

Previsioni meteo con neve, cosa sta succedendo in Italia

Come riportato da Ilmeteo.it, una forte perturbazione atlantica è pronta a investire l’Italia, innescando una rapida ondata di maltempo con fenomeni che potrebbero rivelarsi anche intensi.

La spinta decisiva arriverà da correnti fredde di origine polare-marittima provenienti dal Nord Europa, che produrranno un calo delle temperature riportando la neve, in special modo sull’arco alpino centro-occidentale.

ANSA

Un’immagine della prima nevicata fino a fondovalle della stagione in Alto Adige, a fine novembre 2025.

Previsioni meteo, dove sono attese nevicate abbondanti in Italia

Stando alle ultime previsioni meteo, la neve cadrà sulle Alpi occidentali nel corso della giornata di martedì 16 dicembre con fiocchi attesi dai 700-800 metri, specialmente sulle province di Cuneo, Torino e Biella in Piemonte. L’evento sarà localmente intenso, con accumuli superiori ai 30-40 centimetri sulle Alpi Liguri e Marittime a quote superiori ai 1000 metri.

Successivamente, le precipitazioni nevose si estenderanno in modo rapido anche a Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia, con fiocchi attesi oltre i 1200-1300 metri di quota.

Sugli Appennini, invece, la neve cadrà solamente oltre i 1900-2000 metri per il richiamo mite delle correnti provenienti dai quadranti meridionali.

Previsioni meteo, neve anche a quote basse in Italia

In alcune zone d’Italia, la neve è prevista anche a quote molto basse.

Nello specifico, in Piemonte, nelle province di Cuneo, Asti e in parte dell’Alessandrino la neve potrebbe anche cadere a circa 250-300 metri di quota.

Previsioni meteo 16 dicembre al Centro e al Sud Italia

Nel Centro Italia, in base alle ultime previsioni meteo, la giornata di martedì 16 dicembre sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche forti, sulla Sardegna orientale, la Toscana e il Lazio, specie nei tratti costieri.

Altrove, il tempo sarà inizialmente asciutto, per poi peggiorare con qualche pioggia verso sera.

Al sud è previsto un rapido peggioramento del tempo in Sicilia, con precipitazioni anche abbondanti, in particolar modo nella provincia di Agrigento. Sul resto delle regioni inizialmente il tempo sarà asciutto, ma ci saranno molte nubi. Verso sera e notte è atteso un peggioramento in Calabria, con piogge moderate. Piovaschi altrove.