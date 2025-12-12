Previsioni neve, il ciclone freddo prima di Natale tra il 21 e il 24 dicembre imbiancherà l'Italia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quello 2025 sarà un bianco Natale. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano ancora clima stabile e mite in Italia. Ma a ridosso delle festività natalizie è previsto un netto cambio, con l’arrivo di un ciclone freddo dall’Atlantico che porterà tra il 21 e il 24 dicembre a un deciso abbassamento delle temperature e a precipitazioni diffuse: piogge a bassa quota e neve in montagna.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone continua a dominare sull’Italia, garantendo un clima stabile e mite in tutto il Paese.

Stando alle previsioni di 3BMeteo, nel fine settimana del 13 e 14 dicembre e nei prossimi giorni il tempo sull’Italia rimarrà stabile, con temperature sopra alla media del periodo e cielo soleggiato o poco nuvoloso.

Protagoniste saranno ancora nebbia e foschia, in particolare nel Nord Italia ma anche in Toscana, Umbria e Marche.

Prima di Natale arriva il freddo

Inverno ancora lontano quindi, stando alle previsioni meteo per le prossime settimane il freddo dovrebbe arrivare verso fine mese, nel pieno delle festività natalizie.

Secondo il colonnello Mario Giuliacci il tempo cambierà nei giorni prima di Natale, a causa dell’arrivo di un ciclone freddo di origine atlantica, che dalla Francia si sposterà verso il Mediterraneo occidentale.

L’arrivo di questa massa d’aria fredda provocherà un netto abbassamento delle temperature e precipitazioni diffuse.

Freddo, pioggia e neve tra il 21 e il 24 dicembre

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, un primo cambiamento ci sarà tra il 16 e il 19 dicembre, con piogge attese nelle regioni centro-meridionali e in Liguria.

Poi tra il 21 e il 24 dicembre l’arrivo del ciclone atlantico che porterà freddo, pioggia e neve.

A ridosso del Natale ci saranno piogge diffuse in buona parte dell’Italia, in particolare nelle regioni tirreniche.

E tornerà la neve, anche se solo in montagna, sopra gli 800- 1.000 metri di quota.