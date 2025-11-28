Previsioni neve, il maltempo di domenica 30 novembre può far cadere fiocchi su Piemonte, Liguria e Toscana
Arriva neve anche al Sud Italia nel weekend dal 28 al 30 novembre. In diverse regioni fiocchi anche a bassa quota
Il weekend dal 28 al 30 novembre è un vero e proprio anticipo di un gelido inverno, secondo le previsioni del tempo. Potrebbe presentarsi neve a bassa quota in più regioni tra Nord, Centro e, anche, Sud Italia. Le temperature dell’ultimo fine settimana del mese di novembre saranno più basse rispetto alla media stagionale. Un peggioramento progressivo che dovrebbe portare fiocchi di neve già a 600-700 metri.
Dove nevicherà nel weekend
Secondo le previsioni pubblicate da IlMeteo.it, nel weekend dal 28 al 30 novembre il freddo lascerà il suo segno.
Venerdì 28 novembre potrebbe presentarsi neve anche a bassa quota, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia.
Le valli di Lanzo nelle Alpi occidentali in Piemonte imbiancate dalla neve, 07 gennaio 2024
Un repentino abbassamento delle temperature potrebbe portare a nevicate nelle zone montuose delle regioni del Centro.
In particolare, i fenomeni nevosi dovrebbero focalizzarsi in Piemonte, Liguria e Toscana, ma anche nelle Marche, Abruzzo e Molise.
I fiocchi di neve potrebbero comparire al di sopra dei 1100-1200 metri. Al Sud possibili precipitazioni nevose oltre 1400 metri.
Sole e vento
Nella giornata di sabato 29 novembre, invece, le previsioni del tempo registreranno un clima caratterizzato da sole, ma non un aumento delle temperature.
In particolare, spazio a venti freddi provenienti da Nord che renderanno la giornata rigida, dal punto di vista climatico, sia al Nord che nelle regioni del Centro.
Per quanto riguarda il Sud, previste piogge, in particolare, in Puglia, nella parte settentrionale della Sicilia e nell’area tirrenica della Calabria.
Tornano le piogge
Le previsioni per domenica 30 novembre parlano di un cambio repentino e l’arrivo di una nuova perturbazione.
Previste piogge deboli e limitate in Liguria e Emilia occidentale, possibilità di precipitazioni anche in alcune zona della Lombardia e del Veneto.
I fenomeni climatici avversi dovrebbero spostarsi verso il Centro nell’arco della giornata, in particolare tra tarda serata e notte, precisa IlMeteo.it
Nel Lazio e nella Toscana prevista alta probabilità di piogge, mentre le temperature resteranno stabili.