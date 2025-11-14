Previsioni neve sull'Italia in arrivo anche a bassa quota nelle regioni del Nord col ritorno del freddo
Le previsioni meteo per la prossima settimana: arriva il freddo in Italia, possibili nevicate anche a bassa quota al Nord
Freddo e neve in arrivo in Italia. Nel corso della prossima settimana ci sarà un ribaltone nelle condizioni meteo in Italia a causa dell’arrivo di masse d’aria d’origine polare. Stando alle previsioni le temperature insolitamente alte di questi giorni lasceranno spazio a valori tipicamente invernali, con possibili nevicate anche a bassa quota nelle regioni del Nord.
Previsioni, freddo in arrivo sull’Italia
La prossima settimana segnerà un netto cambiamento nel meteo in Italia e in mezza Europa, secondo le previsioni riportate da Adnkronos.
Masse d’aria di origine polare irromperanno nel cuore dell’Europa, portando anche nel nostro Paese freddo intenso, pioggia e neve.
In arrivo temporali, pioggia e neve
Dal caldo anomalo di questi giorni si passerà repentinamente a temperature tipiche dell’inverno.
I primi segnali di cambiamento già a inizio settimana, tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con il passaggio di un vortice sul Mediterraneo che porterà piogge intense e temporali su buona parte delle regioni del Centro e del Sud.
In calo le temperature
Le correnti fredde provenienti dal Nord inizieranno a scendere sul bacino del Mediterraneo giovedì 20, portando a un brusco abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi rispetto ai valori attuali.
Dalle temperature insolitamente alte di questi giorni si passerà a valori tipicamente invernali e sotto le medie del periodo.
Il drastico calo delle temperature riguarderà buona parte dell’Italia, in particolare le regioni del Nord e del Centro.
Neve anche a bassa quota
Lo scontro tra masse d’aria diverse – il freddo polare e il caldo preesistente – porterà poi a fasi di maltempo, con possibili precipitazioni nel fine settimana del 22-23 novembre.
Stando alle previsioni, ancora incerte considerata la distanza temporale, ci saranno piogge e temporali su buona parte dell’Italia.
Nelle regioni del Nord potrebbe anche tornare la neve, non solo sulle Alpi ma pure a bassa quota.