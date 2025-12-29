Previsioni per Capodanno e gennaio 2026, freddo e aria artica verso l'Italia col ritorno della neve

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stando alle previsioni meteo per Capodanno e per l’inizio del mese di gennaio 2026, l’Italia sarà nella morsa del freddo e alle prese col ritorno della neve. I termometri potrebbero scendere tra meno cinque e meno dieci gradi sulle pianure del Nord e nelle aree interne del Centro, creando le condizioni per gelate diffuse.

Le previsioni meteo dell’esperto per Capodanno e gennaio 2026

Stefano Federico, ricercatore dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale ricerche (Cnr-Isac), ha spiegato al Corriere della Sera che in Italia è attesa una svolta tra le ultime ore dell’anno e l’inizio del 2026 per quanto riguarda il meteo.

Le parole dell’esperto: “Dalle alte latitudini del Nord Europa si stanno mettendo in moto masse d’aria gelida destinate a scendere verso il nostro Paese”.

Anche New York, negli Stati Uniti d’America, è alle prese con una forte ondata di gelo e neve.

Secondo Federico, i termometri scenderanno tra -5 e -10 gradi sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, generando gelate diffuse.

Il ricercatore ha spiegato: “La Pianura Padana e le zone interne del Centro saranno le aree più esposte“.

Per quanto riguarda la neve, Stefano Federico ha detto: “A ridosso di Capodanno troveranno le condizioni ideali per trascorrere giornate in pista”.

Le previsioni meteo in Italia per San Silvestro

Di seguito, ecco le previsioni meteo di 3Bmeteo per la giornata di mercoledì 31 dicembre:

Nord: qualche nube sparsa al mattino ma in rapido dissolvimento, nel pomeriggio sole prevalente. In serata nebbia sulla Valpadana occidentale.

qualche nube sparsa al mattino ma in rapido dissolvimento, nel pomeriggio sole prevalente. In serata nebbia sulla Valpadana occidentale. Centro: qualche nube lungo l’Adriatico in dissolvimento veloce, sole altrove.

qualche nube lungo l’Adriatico in dissolvimento veloce, sole altrove. Sud: tempo instabile tra Sicilia e Sardegna con qualche piovasco, soleggiato altrove salvo variabilità in Puglia.

Le previsioni meteo in Italia per Capodanno 2026

Di seguito, ecco le previsioni meteo di 3Bmeteo per la giornata di giovedì 1° gennaio 2026:

Nord: cielo nuvoloso in Liguria e in pianura con qualche debole pioggia, più soleggiato sulle Alpi e le Prealpi.

cielo nuvoloso in Liguria e in pianura con qualche debole pioggia, più soleggiato sulle Alpi e le Prealpi. Centro: cielo nuvoloso lungo le regioni tirreniche con qualche debole pioggia, più soleggiato lungo l’Adriatico.

cielo nuvoloso lungo le regioni tirreniche con qualche debole pioggia, più soleggiato lungo l’Adriatico. Sud: nubi in Sardegna ed entro fine giornata anche in Campania con qualche debole pioggia, più sole altrove.

Al freddo pungente di San Silvestro e Capodanno seguirà in Italia l’arrivo di correnti umide e miti che potrebbero portare delle piogge sulle regioni più occidentali nelle giornate di 2 e 3 gennaio.