Previsioni traffico a Pasquetta, 4 strade da evitare. I consigli per gli automobilisti in viaggio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le previsioni del traffico a Pasquetta, lunedì 6 aprile, prevedono due principali criticità. Flussi intensi verso località turistiche e luoghi di maggiore interesse storico artistico, soprattutto nelle grandi regioni del Centro e del Sud. L’altro aspetto da tenere in considerazione per chi opta per una gita fuori porta è il forte traffico del rientro, il cosiddetto controesodo.

Previsioni traffico Pasquetta, i dati dell’Anas

Secondo quanto riportato da Anas, le variazioni sono significative tra Nord e Sud.

Si registrano incrementi che arrivano fino al +10% nelle regioni centrali, al +17% in Sardegna e fino al +25% nel Sud Italia.

Alcune direttrici locali e turistiche possono risultare particolarmente congestionate.

La problematica, ogni Pasquetta, resta sempre la stessa.

Un’alta concentrazione di veicoli sulle stesse arterie e alle stesse ore.

L’aspetto principale crea non pochi disagi.

Le strade più trafficate a Pasquetta

I flussi di traffico a Pasquetta 2026 si concentrano principalmente lungo le arterie che collegano le grandi città alle località di mare e alle destinazioni turistiche.

Tra le tratte più interessate figurano le principali direttrici nazionali, tra cui l’Autostrada del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare di Roma e le strade statali ad alta percorrenza come la SS 16 Adriatica e la SS 1 Aurelia.

Queste strade, da evitare se possibile, rappresentano i principali collegamenti verso le mete preferite per le gite giornaliere, con un aumento dei volumi di traffico nelle ore centrali della giornata.

Dopo Pasquetta, cresce il traffico per i rientri

A partire da martedì 7 aprile si registra un cambio di scenario.

I dati Anas indicano un aumento significativo dei flussi, legato al rientro verso le principali città.

È prevista una crescita del traffico dell’11% rispetto a un normale martedì, con un incremento più marcato lungo le direttrici di lunga percorrenza.

Il controesodo coinvolge soprattutto chi ha trascorso le festività fuori città e rientra verso i centri urbani per la ripresa delle attività lavorative.

Le tratte maggiormente interessate sono quelle che collegano il Sud e le località turistiche alle aree metropolitane, con possibili rallentamenti nelle ore di punta.

Il traffico di rientro, per martedì 7 aprile, si concentra lungo alcune arterie strategiche della rete stradale italiana.

Tra queste, Anas segnala l’Autostrada A2 del Mediterraneo, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la SS 1 Aurelia e la SS 16 Adriatica. A queste si aggiungono la SS 106 Jonica e la SS 18 Tirrenia Inferiore, particolarmente utilizzate per i collegamenti nel Sud Italia.

Traffico a Pasquetta, i consigli per chi si mette in viaggio

Oltre ad evitare le 4 tratte più congestionate, se non necessarie, è importante anche fare attenzione a viaggiare in sicurezza.

“La sicurezza dipende dai comportamenti alla guida”, ha ricordato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Da evitare l’uso del cellulare e ogni tipo di distrazione quando ci si mette alla guida.