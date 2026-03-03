Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre misure cautelari personali eseguite e un compro oro sequestrato, questo il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha smantellato un giro di furti e riciclaggio tra le province di Grosseto e Siena. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, ha portato all’individuazione di una rete dedita alla gestione e ricettazione di preziosi provento di reato, culminando nell’esecuzione di tre misure cautelari personali e nel sequestro di un esercizio commerciale.

Riciclaggio in un compro oro tra Grosseto e Siena

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto origine dopo un furto avvenuto il 25 luglio 2024 presso l’abitazione di un professionista nella provincia di Siena.

In quell’occasione ignoti hanno forzato una cassaforte murata utilizzando un flessibile e si sono impossessati di gioielli per un valore complessivo di circa 35.000 euro. Questo episodio ha dato il via a una complessa attività investigativa che ha coinvolto la Squadra Mobile e la Procura di Grosseto.

Le tecniche investigative utilizzate

L’attività investigativa si è avvalsa di strumenti tecnologici avanzati, tra cui intercettazioni, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, tracciamenti GPS e approfonditi accertamenti documentali. Grazie a queste tecniche gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i movimenti dei soggetti coinvolti e a individuare i veicoli utilizzati per la commissione del reato.

I mezzi sono risultati noleggiati tramite documentazione riconducibile a uno degli indagati, ritenuto prestanome. Gli sviluppi successivi hanno permesso di delineare il ruolo di altri soggetti coinvolti che avrebbero fornito supporto logistico e messo a disposizione i mezzi necessari per i furti.

Il sequestro del compro oro e la ricostruzione dei flussi di preziosi

Le indagini hanno permesso di accertare che parte della refurtiva, in particolare 47 sterline d’oro e una collana in oro giallo del valore stimato di circa 3.000 euro, per un importo complessivo di 32.845 euro, è stata conferita presso un esercizio di compro oro nella provincia di Grosseto.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i preziosi sarebbero stati registrati attraverso operazioni fittizie e destinati alla fusione senza il rispetto del termine minimo di giacenza previsto dalla normativa, ostacolando così la tracciabilità dei beni e favorendo il riciclaggio.

Le misure cautelari personali e i provvedimenti giudiziari

Il Giudice per le Indagini Preliminari, non essendo stati rinvenuti i beni provento di reato, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente sulle disponibilità finanziarie riconducibili all’indagata, oltre al sequestro impeditivo dell’esercizio commerciale.

Le operazioni sono state condotte con il supporto della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Grosseto.

Il 21 febbraio 2026 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Squadra Mobile di Siena ha eseguito tre misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati.

In particolare, un uomo di 43 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari per concorso nel furto e autoriciclaggio; una donna di 29 anni è stata destinataria dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per le ipotesi di riciclaggio e ricettazione; infine, all’amministratrice dell’esercizio commerciale è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale nel settore del compro oro e della gioielleria, nonché di ricoprire incarichi direttivi in imprese del settore per dodici mesi.

Il ruolo della Procura e delle forze dell’ordine

L’intera operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto e ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e la Divisione Polizia Amministrativa.

L’attività ha permesso di smantellare un’organizzazione che, secondo gli inquirenti, era dedita al furto e al riciclaggio di preziosi, con la complicità di soggetti che fornivano supporto logistico e mezzi per la commissione dei reati.

IPA