È stato restituito un prezioso dipinto del XVIII secolo trafugato oltre 30 anni fa. Il 26 settembre 2025, a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (Mantova), il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Genova ha consegnato al Presidente della Fondazione Bondoni Pastorio un antico dipinto olio su tela, cm. 95 x 132, risalente al XVIII secolo e raffigurante una scena di battaglia terrestre.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia di restituzione si è svolta presso Palazzo Bondoni Pastorio, dove il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Genova ha consegnato il dipinto al legittimo proprietario. L’opera, un olio su tela di 95 cm per 132 cm raffigurante una scena di battaglia terrestre, era stata trafugata insieme ad altri beni durante un furto avvenuto all’interno dell’antico palazzo, oggi sede museale della Fondazione.

Il furto e la lunga indagine

Il furto risale al 1990, quando ignoti si erano introdotti nel palazzo storico, sottraendo diversi oggetti d’arte appartenenti al nobile casato. Per oltre 30 anni le tracce dell’opera si erano perse, fino a quando, nel gennaio 2024, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova, hanno avviato nuove indagini. L’attività investigativa è partita da controlli di iniziativa durante una importante fiera antiquaria, dove il dipinto era stato presentato per la vendita.

Il ruolo della banca dati e la ricostruzione della provenienza

Gli investigatori hanno confrontato le immagini del dipinto con quelle archiviate nella “Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti”, riuscendo così a identificarne la provenienza illecita. Questo passaggio si è rivelato fondamentale per ricostruire la storia dell’opera dopo il furto. Le indagini hanno permesso di accertare che, dopo essere stata sottratta, la tela era stata ceduta a un mercante d’arte dai figli di un collezionista privato, ignaro della sua origine.

Il provvedimento di restituzione

Il quadro probatorio raccolto dai Carabinieri è stato sottoposto all’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un provvedimento di dissequestro e restituzione dell’opera all’erede degli antichi proprietari. La cerimonia di consegna si è svolta in forma ufficiale, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della Fondazione Bondoni Pastorio. L’opera tornerà ora ad arricchire le collezioni del museo, rendendosi nuovamente disponibile alla pubblica fruizione.

La tutela del patrimonio culturale

Il caso sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni museali e autorità giudiziarie nella lotta contro il furto e il traffico illecito di opere d’arte. L’attività del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Genova si conferma determinante per il recupero di beni sottratti e la salvaguardia della memoria storica nazionale. Come ricordato dagli inquirenti, resta ferma la presunzione d’innocenza per le persone denunciate nel corso dell’indagine.

Il valore simbolico della restituzione

La restituzione del dipinto rappresenta non solo un successo investigativo, ma anche un segnale di speranza per tutte le istituzioni culturali colpite da furti e sottrazioni. La possibilità di restituire alla collettività un’opera d’arte dispersa da decenni testimonia l’efficacia delle strategie di controllo e monitoraggio del mercato antiquario, nonché l’importanza di strumenti come le banche dati dedicate ai beni culturali illecitamente sottratti.

Il futuro dell’opera e l’impegno delle istituzioni

Il dipinto, ora nuovamente esposto presso il museo di Castiglione delle Stiviere, sarà accessibile a studiosi, appassionati e cittadini. L’episodio rafforza l’impegno delle istituzioni nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, ribadendo la necessità di vigilanza e collaborazione per contrastare ogni forma di furto e traffico illecito.

