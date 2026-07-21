Prezzi benzina alle stelle, diesel venduto addirittura a 2,7 euro al litro ma il Governo non taglia le accise

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, ma dal governo non arrivano segnali sul rinnovo del taglio delle accise. Complice la crescita del costo del petrolio, dovuta alla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran e alle ricadute sul traffico nello stretto di Hormuz, il costo del carburante alle pompe di benzina è in aumento. Codacons ha segnalato un distributore di Milano arrivato a vendere il gasolio a quasi 2,7 euro al litro.

Il costo del petrolio si riflette su benzina e diesel

La fine della tregua in Medio Oriente ha provocato un lento ma costante rialzo del prezzo del petrolio. Nella giornata di oggi il Wti ha toccato quasi gli 85 dollari al barile, mentre il Brent ha superato i 91 dollari.

Entrambi hanno fatto registrare rialzi superiori al 2% solo nella seduta odierna, con ricadute sul costo di benzina e diesel nelle stazioni di rifornimento. I rincari sono stati denunciati da diverse associazioni di consumatori, che chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.

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I prezzi odierni di benzina e diesel e l’appello sulle accise

Nella mattinata di oggi, 21 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete nazionale si attesta a 1,942 euro al litro per la benzina (+7 millesimi rispetto alla rilevazione precedente), a 2,107 euro per il gasolio (+16), a 0,745 euro per il GPL (-2) e a 1,576 euro al chilo per il metano (+5).

Sulla rete autostradale, invece, la benzina raggiunge i 2,032 euro al litro (+7), il diesel i 2,181 euro (+17), il GPL resta stabile a 0,880 euro e il metano sale a 1,591 euro al chilo (+1). Ad aggravare ulteriormente la situazione per gli automobilisti ci sono i possibili rincari dei prossimi giorni. Infatti, secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, Eni, IP, Q8 e Tamoil avrebbero pianificato un aumento di alcuni centesimi sia per la benzina che per il diesel.

A proposito di rincari, il Codacons nei giorni scorsi ha segnalato il caso di un benzinaio di Milano arrivato a esporre un prezzo di quasi 2,7 euro al litro per il gasolio. La stessa associazione dei consumatori ha invocato un taglio del governo sulle accise. Dopo la scadenza del primo provvedimento il 3 luglio, dall’esecutivo non sono però arrivati segnali in questa direzione.

La nuova app del ministero per monitorare i prezzi di benzina e diesel

Da oggi, martedì 21 luglio, è disponibile su Android e iOS Osservaprezzi Carburanti, l’app del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che consente agli automobilisti di confrontare i prezzi dei distributori sulla base dei dati comunicati quotidianamente dai gestori.

Tra le novità figura anche l’indicazione del prezzo medio regionale, utile per valutare la convenienza dei listini.

L’app è però ancora in fase di avvio e il Mimit invita gli utenti a segnalare eventuali errori o malfunzionamenti, sottolineando come l’efficacia del servizio dipenda dalla qualità e dall’aggiornamento dei dati disponibili.