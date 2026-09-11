Prezzi benzina e diesel alle stelle, Meloni pronta a misure selettive: "Aiuti mirati per chi ha più bisogno"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I prezzi di benzina e diesel registrano nuovi record alla pompa in tutta Italia, spinti dalle quotazioni del greggio. La premier Giorgia Meloni ha annunciato l’arrivo di un decreto con interventi mirati a sostegno delle fasce più deboli, mentre il governo negozia con Bruxelles le coperture finanziarie per superare i tagli generalizzati delle accise.

Nuovi record per i prezzi di benzina e diesel

Nuova fiammata per i carburanti lungo la rete stradale e autostradale italiana. Con il Brent oltre i 100 dollari al barile, le rilevazioni registrano prezzi medi in modalità self-service pari a 2,086 euro al litro per la benzina e 2,193 euro al litro per il diesel, toccando i picchi più alti degli ultimi quattro anni e mezzo.

Senza il taglio delle accise prorogato dal governo, il costo del gasolio supererebbe la soglia storica di 2,36 euro al litro.

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Rincari diffusi si registrano sia sul servito sia tra i principali marchi del settore, spingendo l’esecutivo di Giorgia Meloni a valutare nuove contromisure.

La promessa di Meloni sugli aiuti mirati

A margine dell’inaugurazione del festival del riso a Vercelli, la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla gestione dell’emergenza energetica preannunciando un cambio di strategia.

“Vorremmo un provvedimento più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno” ha dichiarato la presidente del Consiglio, assicurando che le nuove norme arriveranno “ i primi della settimana prossima o comunque al massimo durante la settimana”.

Meloni ha ribadito la necessità di difendere l’autonomia energetica nazionale attraverso un mix produttivo che comprenda il nucleare e le concessioni per l’estrazione di idrocarburi.

L’ipotesi bonus e il nodo delle coperture

Il superamento dello sconto generalizzato sulle accise, ritenuto troppo oneroso e vantaggioso anche per i ceti abbienti, richiede la ricerca di risorse mirate.

Tra le ipotesi allo studio del governo figura l’introduzione di un bonus rimborsabile dal datore di lavoro tra i fringe benefit, legato a specifiche soglie di reddito e potenzialmente estendibile alle partite Iva più esposte.

La sostenibilità finanziaria resta tuttavia legata al confronto con la Commissione Europea per la richiesta di uno scostamento di bilancio. Bruxelles monitora con attenzione la destinazione dei fondi, orientando le risorse verso la sicurezza e l’efficientamento energetico anziché sul calo diretto dei combustibili fossili.