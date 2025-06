Prezzi benzina e diesel in aumento dopo l'attacco Usa in Iran, ai massimi da aprile: quanto costa un pieno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’attacco Usa in Iran sono nuovamente in aumento i prezzi della benzina e del diesel, che hanno toccato i livelli massimi dall’inizio del mese di aprile. A destare più preoccupazione sono le minacce di chiudere lo Stretto di Hormuz, dal quale quotidianamente transitano volumi di greggio pari a circa il 25% della domanda globale e volumi di Gnl pari a circa il 20% dei consumi mondiali.

Prezzi benzina e diesel in aumento in Italia

I rialzi registrati nella giornata di venerdì 20 giugno sui listini si sono riversati sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, che sono balzati ai livelli massimi registrati da inizio aprile, stando a quanto comunicato da Staffetta Quotidiana.

Venerdì le quotazioni dei prodotti raffinati avevano chiuso in forte calo, compensando però solo in minima parte i forti aumenti registrati durante la settimana.

A far lievitare i prezzi di benzina e diesel è, in particolare, la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz.

Q8 ha aumentato di un centesimo i prezzi di benzina e gasolio, mentre per Tamoil si registra un rialzo pari a un centesimo sul gasolio.

Le medie dei prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito sono riportate le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana, in base alla rilevazione effettuata alle 8 di domenica mattina su circa 18mila impianti:

Benzina self service a 1,748 euro/litro (+21 millesimi, compagnie 1,755, pompe bianche 1,731)

Diesel self service a 1,670 euro/litro (+36, compagnie 1,677, pompe bianche 1,656)

Benzina servito a 1,886 euro/litro (+20, compagnie 1,930, pompe bianche 1,801)

Diesel servito a 1,806 euro/litro (+34, compagnie 1,850, pompe bianche 1,724)

Gpl servito a 0,707 euro/litro (-1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,698)

Metano servito a 1,441 euro/kg (+2, compagnie 1,445, pompe bianche 1,438)

Gnl 1,269 euro/kg (+1, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg).

In autostrada:

Benzina self service è 1,845 euro/litro (servito 2,108)

Gasolio self service a 1,779 euro/litro (servito 2,047)

Gpl a 0,843 euro/litro

Metano a 1,507 euro/kg

Gnl a 1,342 euro/kg.

Perchè i prezzi di benzina e diesel aumentano dopo l’attacco Usa in Iran

I prezzi di benzina e diesel sono in aumento in Italia dopo l’attacco Usa in Iran.

La principale preoccupazione riguarda la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz.

Da lì, ogni giorno, transitano volumi di greggio pari a circa il 25% della domanda globale, oltre che volumi di Gnl pari a circa il 20% dei consumi a livello mondiale.

Tramite Hormuz, in particolare, transitano quotidianamente circa 2 milioni di barili di petrolio proveniente dall’Iran.