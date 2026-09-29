Prezzi benzina e diesel tagliati anche da Q8, price cap dall'1 al 31 ottobre ma cifra non ancora svelata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo le iniziative di Eni e IP, anche Q8 accoglie l’invito del governo italiano e annuncia un price cap sui prezzi di benzina e diesel per l’intero mese di ottobre. La misura, volta a sostenere gli automobilisti di fronte agli aumenti dei carburanti, applicherà un tetto massimo ai listini con un approccio modulare per trenta giorni lungo la rete.

Q8 fissa il price cap per tutto ottobre: reazione di Giorgia Meloni

Come riportato da Adnkronos, dopo Eni, Socar e IP, anche il gruppo Q8 Italia ha annunciato l’introduzione di un calmiere sui listini per contenere i rincari dei carburanti. In una nota ufficiale, la compagnia ha spiegato che, “accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”.

Il tetto massimo rimarrà in vigore per 30 giorni a partire dal 1° ottobre e verrà applicato “con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda”.

ANSA

L’iniziativa è stata commentata favorevolmente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane”.

L’effetto sui prezzi di benzina e diesel

L’introduzione dei tetti ai listini da parte delle principali compagnie sta già producendo i primi effetti concreti sulla rete distributiva nazionale.

Con oltre il 90% degli impianti Eni adeguati al tetto di 1,99 euro/litro per la benzina e 2,19 euro/litro per il gasolio, e l’estensione della misura da parte di IP a circa 2.000 punti vendita, poco meno di un quinto della rete italiana presenta oggi prezzi calmierati.

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana e del Mimit, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale è sceso a 2,126 euro/litro per la benzina e a 2,335 euro/litro per il diesel, con cali ancora più marcati lungo le tratte autostradali.

L’impatto sui prezzi del settore

Il gruppo kuwaitiano rappresenta uno dei principali attori del mercato energetico italiano, dove opera dal 1984 con circa 3.000 stazioni di servizio e una quota di mercato superiore al 16%.

Oltre alla rete di distribuzione capillare, che comprende anche gli impianti automatizzati Q8 Easy, la compagnia ha un ruolo centrale nella raffinazione nazionale attraverso la joint venture al 50% con Eni nella raffineria RAM di Milazzo.

L’impianto siciliano copre circa il 18% della domanda nazionale di carburanti per autotrazione, pari a un veicolo su cinque in circolazione in Italia.