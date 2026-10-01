Prezzi benzina e gasolio, Tozzi punge Eni, IP, Q8 e Tamoil dopo il price cap: "Elemosina, paghino il SCC"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Tozzi interviene sul caro carburanti e propone un approccio diverso dal Price Cap: far sostenere alle compagnie Oil&Gas il costo sociale delle emissioni di carbonio. Intanto dopo Eni, IP e Q8, anche Tamoil aderisce alle iniziative per contenere i prezzi di benzina e gasolio fino al 31 ottobre, portando a oltre 9mila le stazioni coinvolte sul suolo italiano, in totale.

Mario Tozzi critica il Price Cap su gasolio e benzina

Mentre alle compagnie che hanno applicato il Price Cap sui prezzi di benzina e gasolio si aggiunge anche Tamoil, Mario Tozzi rilancia il tema dei rincari sui carburanti da una prospettiva completamente diversa.

Il geologo e divulgatore scientifico, in un post pubblicato su Facebook, parte dalla discussione sugli aiuti destinati a famiglie e automobilisti e propone di intervenire direttamente sul costo ambientale prodotto dalle attività delle aziende coinvolte.

“Se, invece delle elemosina, volessimo obbligare le compagnie Oli&Gas a riparare il danno che arrecano, pagando il costo sociale del carbonio (SCC), si potrebbe fare come si suggerisce in questo libro. Nessuno fallisce e ci si riconverte per un mondo più sostenibile” scrive Tozzi, citando il testo “Tutte le colpe dei petrolieri” di Marco Grasso e Stefano Vergine, di cui mostra due stralci.

Tozzi aggiunge poi una considerazione sul modo in cui viene affrontato il problema: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma mi pare che lo scaricabarile sia uno sport mondiale”.

Cos’è il Social Cost of Carbon e come funziona

Il Social Cost of Carbon (SCC) di cui parla Tozzi è una stima monetaria dei danni causati dall’emissione aggiuntiva di una tonnellata di CO2. Il dato considera gli effetti futuri del cambiamento climatico, tra cui possibili conseguenze su salute, agricoltura, infrastrutture, rischio di alluvioni ed ecosistemi.

Il calcolo viene effettuato attraverso modelli economici e climatici che stimano gli impatti futuri e li riportano a un valore monetario attuale. L’idea richiamata da Tozzi è quella di trasformare il costo ambientale delle emissioni in un elemento economicamente rilevante per le attività che le producono.

In questo modo, anziché intervenire soltanto a valle con sconti, bonus o sostegni pubblici per compensare il caro energia, il costo dei danni climatici entrerebbe nella valutazione economica dell’attività stessa.

Tamoil come Eni, IP e Q8

Nel frattempo anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha comunicato il 1 ottobre di avere introdotto una serie di interventi destinati a ridurre o comunque contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete. L’azienda ha spiegato che la decisione arriva in risposta agli appelli delle istituzioni e delle associazioni dei consumatori, con la misura che resterà in vigore fino al 31 ottobre.

Con Tamoil si amplia ulteriormente il numero dei distributori interessati dalle iniziative delle compagnie. Secondo i calcoli basati sui dati dell’Osservaprezzi del Mimit, Eni conta circa 3.900 punti vendita, Q8 circa 2.900 e IP 3.467, anche se l’applicazione del tetto sulla rete di quest’ultima procede in maniera progressiva.

Sommando le stazioni che risultano coinvolte, si arriva a circa 7.700 impianti. I 1.587 distributori Tamoil portano il potenziale complessivo a circa 9.300 stazioni, su una rete italiana che conta poco meno di 22 mila punti vendita.