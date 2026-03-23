Prezzi benzina in calo, ma quello del diesel resta alto: i 10 consigli per risparmiare al distributore

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Mentre i prezzi della benzina sono in calo grazie al taglio delle accise, il diesel resta su livelli record e pesa su famiglie e imprese. L’Unione Nazionale Consumatori propone 10 consigli pratici per risparmiare al distributore: dal confronto prezzi al self-service, fino alla modifica delle abitudini di guida, per un utilizzo più efficiente.

Prezzi della benzina giù

Segnali di discesa per la benzina, ma il costo del diesel continua a restare su livelli elevati, creando difficoltà non solo per gli automobilisti ma anche per l’intero sistema economico legato ai trasporti.

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio della benzina si attesta intorno a 1,713 euro al litro, in calo rispetto agli anni precedenti.

ANSA

Tuttavia, il gasolio ha raggiunto prezzi record rispetto alle medie degli ultimi anni, con un impatto diretto sull’autotrasporto, settore chiave per l’economia italiana.

Diesel ancora caro, il motivo

Il nodo principale riguarda proprio il diesel, utilizzato per il trasporto del 90% delle merci su gomma.

Il costo elevato del gasolio è determinato da uno squilibrio strutturale: la domanda mondiale per logistica e industria continua a eccedere la capacità produttiva.

Su questo scenario pesano inoltre l’instabilità geopolitica in Medio Oriente e le recenti modifiche alla tassazione. Rispetto alla benzina, il diesel sconta una maggiore difficoltà nel bilanciare offerta e consumi, consolidando così il trend dei prezzi al rialzo.

A ciò si aggiunge il fenomeno delle persistenti pratiche irregolari. Per questo i controlli sono stati rafforzati: il Garante per i prezzi ha segnalato alla Guardia di Finanza una quota di distributori che non ha adeguato correttamente i listini, contribuendo a mantenere i prezzi elevati.

I 10 consigli per risparmiare sul carburante

Per aiutare i cittadini a contenere la spesa, l’esperto Mauro Antonelli dell’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un “decalogo” di buone pratiche:

Non affidarsi alle medie regionali, spesso fuorvianti: conta il prezzo più basso nella propria zona. Evitare di fermarsi al primo distributore disponibile, soprattutto quando si accende la spia. Confrontare sempre i prezzi tramite strumenti ufficiali come l’Osservaprezzi carburanti o app affidabili. Non tutti i distributori sono uguali: le differenze possono essere significative anche a pochi chilometri. Evitare il rifornimento in autostrada, dove i prezzi sono sistematicamente più alti. Preferire le cosiddette “pompe bianche” o i rifornimenti della grande distribuzione. Scegliere il self-service invece del servito. Controllare che il prezzo alla pompa corrisponda a quello esposto. Adottare uno stile di guida più regolare: consumare meno carburante è possibile. Segnalare anomalie e irregolarità alle autorità competenti.