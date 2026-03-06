Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A causa della guerra in Iran stanno salendo i prezzi di benzina e gasolio. La Guardia di Finanza sta potenziando i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, gli adeguamenti al rialzo consigliati dalle principali compagnie petrolifere “non risultano giustificati”.

I rialzi dei prezzi di benzina e gasolio

Dopo sette giorni di guerra in Iran si registrano aumenti di benzina e gasolio. Il costo medio nazionale è salito di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il ministero delle Imprese.

I rincari sono maggiori per il diesel: +18,9 centesimi, fino a 1,91 euro al litro. E i picchi sono molto più alti: a “livelli astronomici che non si vedevano da anni”, secondo il Codacons.

In autostrada aumentano gli impianti che vendono il gasolio in modalità servito sopra la soglia dei 2,5 euro al litro.

Il ministro Urso contro le compagnie petrolifere

Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, “sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi, al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all’esame dei militari delle Fiamme Gialle”.

L’attenzione si sta concentrando “sui passaggi a monte della filiera dei benzinai”, ovvero si stanno monitorando gli “immediati e sensibili” adeguamenti al rialzo dei prezzi consigliati dalle principali compagnie petrolifere, che, secondo il ministero “non risultano ancora giustificati da una reale carenza di prodotto raffinato sul mercato”.

Urso ha fatto sapere che ci saranno riunioni con cadenza settimanale, ogni venerdì, per analizzate il possibile impatto su inflazione e carrello della spesa, in “un’operazione trasparenza.

Le mosse del Governo

Il ministro Urso ha concordato con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il piano operativo di intervento della Guardia di Finanza.

Il 5 marzo la premier, Giorgia Meloni, ha minacciato anche tasse più alte su chi specula sull’energia.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, al termine di un vertice di partito, si è detto pronto a convocare anche lui le compagnie petrolifere per chiedere informazioni e avere rassicurazioni sulle potenziali ricadute sui trasporti. Intende aprire anche un monitoraggio con l’Antitrust, nonostante l’Autorità partecipi già alla Commissione di Mister Prezzi.

La replica delle compagnie petrolifere

Le compagnie petrolifere hanno assicurato alla Commissione di Mister Prezzi che, da parte loro, non ci sono state speculazioni.

Il presidente di Unem – Unione energie per la mobilità, Gianni Murano, ha detto che “al netto dell’imposta, gli adeguamenti consigliati dalle principali società si confermano inferiori all’aumento effettivo delle quotazioni internazionali” e che ci sarebbe anzi il rischio di ulteriori aggiustamenti nei prossimi giorni.

Secondo Faib e Fegica, invece, “la speculazione c’è e la vedono tutti”. La federazione italiana benzinai e la Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini chiedono di tornare temporaneamente a un regime di prezzi controllati e al meccanismo di accisa mobile.