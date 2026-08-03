Prezzi carburante di benzina e diesel, in quali regioni costa di più il pieno e la situazione in autostrada

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

I prezzi del carburante continuano a salire. La benzina sfora i 2 euro in Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Liguria, Trento, Molise, Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta. Il diesel invece supera la soglia di 2,1 euro in diverse località. La situazione in autostrada è ancora peggiore, con la verde che si avvicina verso i 2,1 euro al litro e il gasolio a 2,2 euro al litro.

La mappa del pieno: le differenze regione per regione fuori dalla rete autostradale

Attraverso la consultazione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) dedicato alla rilevazione regionale, è possibile individuare le aree geografiche in cui fare rifornimento risulta più oneroso e quelle in cui i prezzi medi registrati sono più contenuti.

Gasolio e Benzina (Self-Service)

Dove costa di più: Le quotazioni più alte per il gasolio si registrano in Calabria (2,121 €/l), Friuli Venezia Giulia (2,114 €/l) e Basilicata (2,111 €/l). Per la benzina, i valori medi superano la soglia dei 2,01 €/l in Friuli Venezia Giulia (2,018 €/l), Calabria (2,015 €/l) e Basilicata (2,012 €/l).

Dove costa di meno: I prezzi medi più bassi per la benzina e il diesel su rete stradale ordinaria si rilevano nelle Marche (Gasolio 2,077 €/l; Benzina 1,987 €/l) e nel Lazio (Gasolio 2,084 €/l; Benzina 1,987 €/l).

GPL e Metano (Servito)

Per il GPL , la media regionale oscilla da un minimo di 0,706 €/l in Campania a un massimo di 0,850 €/l in Liguria. Forse ti può interessare Taglio accise carburanti di 17 centesimi ma solo sul gasolio, perché il Governo Meloni ha escluso la benzina Carburante e accise, la decisione del governo Meloni: scatta lo sconto sul diesel ma non sulla benzina

Per il Metano, la soglia più bassa si registra in Molise (1,531 €/kg), mentre il prezzo medio più elevato si rileva in Calabria (1,745 €/kg) e Lazio (1,727 €/kg).

La tabella regione per regione

Regione / Provincia Autonoma Gasolio (Self) Benzina (Self) GPL (Servito) Metano (Servito) Abruzzo 2,093 €/l 1,999 €/l 0,763 €/l 1,542 €/kg Basilicata 2,111 €/l 2,012 €/l 0,741 €/l 1,578 €/kg Calabria 2,121 €/l 2,015 €/l 0,797 €/l 1,745 €/kg Campania 2,109 €/l 1,997 €/l 0,706 €/l 1,563 €/kg Emilia-Romagna 2,090 €/l 1,991 €/l 0,729 €/l 1,584 €/kg Friuli Venezia Giulia 2,114 €/l 2,018 €/l 0,722 €/l 1,669 €/kg Lazio 2,084 €/l 1,987 €/l 0,727 €/l 1,727 €/kg Liguria 2,093 €/l 2,007 €/l 0,850 €/l 1,567 €/kg Lombardia 2,088 €/l 1,994 €/l 0,721 €/l 1,600 €/kg Marche 2,077 €/l 1,987 €/l 0,771 €/l 1,588 €/kg Molise 2,109 €/l 2,003 €/l 0,791 €/l 1,531 €/kg P.A. Bolzano 2,118 €/l 2,014 €/l 0,789 €/l 1,610 €/kg P.A. Trento 2,105 €/l 2,006 €/l 0,775 €/l 1,598 €/kg Piemonte 2,089 €/l 1,994 €/l 0,724 €/l 1,621 €/kg Puglia 2,106 €/l 2,001 €/l 0,735 €/l 1,595 €/kg Sardegna 2,125 €/l 2,021 €/l 0,820 €/l — Sicilia 2,110 €/l 2,008 €/l 0,782 €/l 1,650 €/kg Toscana 2,086 €/l 1,990 €/l 0,730 €/l 1,570 €/kg Umbria 2,082 €/l 1,989 €/l 0,745 €/l 1,555 €/kg Valle d’Aosta 2,119 €/l 2,016 €/l 0,810 €/l — Veneto 2,085 €/l 1,988 €/l 0,718 €/l 1,575 €/kg

Nota metodologica MIMIT: I prezzi medi regionali sono calcolati quotidianamente sulla base dei prezzi in vigore alle ore 08:00 comunicati al Ministero dagli esercenti degli impianti fuori dalla rete autostradale.

Il costo del carburante in autostrada

Per quanto concerne la rete autostradale, i dati di riferimento sono pubblicati dal Ministero alla pagina dedicata (mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/autostrade). A differenza della viabilità ordinaria, lungo le autostrade il MIMIT determina un’unica media aritmetica calcolata su base nazionale, che costituisce il dato unico di riferimento per l’obbligo di esposizione sui cartelloni stradali nei distributori autostradali.

I dati medi ufficiali sulla rete autostradale

Tipologia Carburante Modalità Erogazione Prezzo Medio Nazionale Autostradale Gasolio Auto Self Service 2,174 €/l Benzina Self Service 2,084 €/l GPL Servito 0,875 €/l Metano per autotrazione Servito 1,611 €/kg

Confronto tra Rete Autostradale e Rete Stradale Ordinaria

L’analisi comparativa dei dati del Ministero evidenzia uno scarto marcato tra fare rifornimento in autostrada e farlo lungo la viabilità ordinaria:

Gasolio (Self Service): In autostrada il costo medio nazionale raggiunge 2,174 €/l , contro una media nazionale sulla rete ordinaria di 2,096 €/l , segnando un maggior valore di circa 7,8 centesimi al litro (+3,7%).

Benzina (Self Service): Il prezzo medio autostradale si attesta a 2,084 €/l , rispetto agli 1,998 €/l della rete ordinaria, con una differenza di circa 8,6 centesimi al litro (+4,3%).

GPL e Metano (Servito): Anche nei carburanti gassosi la rete autostradale presenta medie superiori rispetto a gran parte delle regioni, attestandosi a 0,875 €/l per il GPL e a 1,611 €/kg per il metano.