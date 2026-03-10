Prezzi di benzina e diesel alle stelle con la guerra in Iran, da Tamoil a Eni: di chi sono i rincari più alti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La guerra in Medio Oriente ha portato a un aumento immediato dei costi della benzina, del gasolio e del GPL in tutti i distributori italiani. La rilevazione settimanale dei prezzi dei carburanti del Ministero dell’Ambiente li ha stimati per la prima volta dall’inizio del conflitto. In media la benzina è arrivata a costare 1,745 euro al litro, ma ci sono grosse differenze a seconda delle aziende che si occupano della distribuzione.

Quanto è aumentata la benzina nell’ultima settimana

Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, quindi da 10 giorni al 10 marzo 2026, il prezzo medio della benzina in Italia è cresciuto di 7,5 centesimi di euro, o del 4,5%, arrivando in media a 1,745 euro.

Il gasolio è aumentato significativamente di più, di 14,8 centesimi, o dell’8,6%, arrivando a costare 1,869.

ANSA

Meno estremo il cambiamento del prezzo del GPL, cresciuto solo di 1,3 centesimi.

I distributori più cari

I dati pubblici dell’Osservaprezzi Carburanti del Mimit hanno anche evidenziato quali sono stati i distributori di benzina che hanno applicato gli aumenti maggiori.

L’incremento di prezzo più importante è stato quello della rete Tamoil, dove la benzina è cresciuta di 15 centesimi al litro (il doppio della media) e il gasolio di 34 centesimi al litro (più del doppio della media).

Nonostante questo, Tamoil non è il distributore più caro d’Italia. Questa posizione la occupa infatti IP, che vende in media la benzina a 2,05 euro al litro e il gasolio a 1,83 euro al litro. La compagnia ad applicare i rincari minori è invece Eni.

Perché i prezzi della benzina salgono così in fretta

I consumatori hanno notato che, appena il prezzo del petrolio ha iniziato a salire, sono cresciuti anche i costi dei carburanti.

Una correlazione praticamente immediata, che però non può essere dettata da un aumento dei costi di produzione. Il petrolio scambiato oggi sui mercati internazionali non è quello con cui è stata prodotta la benzina che si trova nei distributori.

I rincari che si possono notare in questi giorni sono infatti “preventivi“. Le aziende alzano i prezzi quando prevedono un aumento dei costi di produzione, per abbattere l’effetto futuro.

In seguito, però, i prezzi tendono a non calare altrettanto rapidamente, proprio perché le aziende non vogliono svendere i carburanti prodotti con petrolio ad alto costo.

Il meccanismo è particolarmente odiato dai consumatori, ma in realtà diverse analisi hanno notato che, sul lungo periodo, gli aumenti vengono compensati dai ribassi nei periodi di basso costo del petrolio.