Prezzi di benzina e diesel alle stelle, ira Salvini contro le compagnie che speculano: "Non sono fesso"

Matteo Salvini torna sul tema del rincaro dei carburanti, legato alla crisi energetica globale indotta dal blocco dello Stretto di Hormuz e dalla guerra tra Iran e Usa-Israele. Secondo il ministro dei Trasporti, le compagnie petrolifere "stanno speculando sulla pelle degli italiani" e le guerre "scatenate da qualcuno dall’altra parte del mondo poi arrivano alle pompe di benzina a Roma e Milano". Nelle ultime due settimane il governo Meloni aveva già annunciato controlli e ispezioni per individuare e contrastare meccanismi speculativi.

Cosa ha detto Matteo Salvini sul rincaro dei carburanti

Parlando a Dritto e Rovescio, il vicepremier ha spiegato che tra l’aumento del prezzo del petrolio al barile e la sua conversione e distribuzione in benzina "passano circa tre mesi". E quindi "gli aumenti di adesso non c’entrano assolutamente nulla col conflitto".

"Il mio compito da ministro – ha proseguito Salvini – è convocare queste compagnie petrolifere e, se non cambieranno rotta, anche intervenire con le maniere forti".

Il ministro aveva ribadito la linea dell’esecutivo già al LetExpo di Verona, affermando che i costi al distributore è spesso superiore rispetto a quanto consigliato dalle stesse case madri.

Quando andiamo a fare benzina o diesel al distributore, quei prezzi sono figli dei prezzi del petrolio di mesi fa. E quindi se in dieci giorni le compagnie petrolifere, soprattutto quelle straniere, hanno aumentato di 40 centesimi al litro il gasolio approfittando del conflitto in Medio Oriente, non possono farlo impunemente. Se c’è bisogno di intervenire, interverremo anche fiscalmente e legalmente. Perché questa è speculazione sulla pelle dei lavoratori italiani. Non ha un’altra parola.

Salvini: "Non voglio passare per fesso"

Il leader della Lega connette lo spirito degli interventi del governo sul rincaro dei carburanti a quello delle decisioni sulle banche.

"Non è possibile che petrolieri e banchieri siano velocissimi ad alzare costi e tassi d’interesse chiesti ai cittadini quando c’è un problema, ma siano molto più lenti ad abbassare i prezzi in banca e al petrolio quando la situazione migliora. Non voglio passare per fesso, perché fesso non sono".

La proposta di Salvini per l’energia: riavvicinarsi alla Russia

La ricetta di Salvini e della Lega è un ritorno alla Comunità Economica Europea, che abbia una valenza puramente commerciale e non più politica. "Una federazione di Paesi che mettono insieme competenze, ma che poi decidono autonomamente a casa loro".

Anche da Bruxells, ha sottolineato il vicepremier, si è aperto uno spiraglio in tal senso. "Se abbiamo mille fronti aperti, rischiamo di farla pagare a famiglie e imprese italiane. Visto che non sono in guerra con nessuno, lavoro nel mio piccolo per riavvicinare Italia e Russia".

"Mi danno del servo di Vladimir Putin. Io non sono servo di nessuno, ho solo a cuore gli interessi degli italiani", ha chiosato Salvini.