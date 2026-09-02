Prezzi di benzina e diesel ancora in aumento a settembre, quanto costa un pieno in città e in autostrada

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire e la verde in autostrada ha superato la soglia dei 2,1 euro al litro. Secondo l’osservatorio del ministero delle Imprese, il 2 settembre la media del self sulla rete stradale è di 2,027 euro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Un pieno da 50 litri arriva così a costare oltre 110 euro.

I prezzi di benzina e diesel del 2 settembre

Come riporta l’Adnkronos, i dati diffusi dal Mimit fotografano un rialzo che prosegue ormai da giorni su entrambi i carburanti.

Sulla rete ordinaria in modalità self la benzina si attesta a 2,027 euro al litro, mentre il gasolio resta più caro e viaggia a 2,131.

Il quadro peggiora sulla rete autostradale, dove la verde in self tocca 2,110 euro al litro e il diesel arriva a 2,206.

Sono valori che riportano i listini vicini ai massimi storici toccati nella primavera del 2022.

Quanto costa un pieno in città e in autostrada

Applicando quei prezzi a un serbatoio da 50 litri, il conto per gli automobilisti diventa immediato.

Un pieno di benzina su un distributore cittadino costa poco più di 101 euro, mentre lo stesso rifornimento di gasolio supera i 106 euro.

In autostrada le cifre salgono ancora, perché servono circa 105,50 euro per la verde e oltre 110 euro per il diesel.

La differenza fra fare rifornimento prima di partire e fermarsi in un’area di servizio supera quindi i 4 euro a pieno.

L’allarme dei consumatori e il petrolio ancora in rialzo

A pesare sul quadro è la corsa delle quotazioni internazionali, con il Wti che a New York ha guadagnato oltre il 5% arrivando a 90,40 dollari e il Brent salito di più del 7% fino a 94,88 dollari al barile.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, la benzina in autostrada ha già conquistato il terzo posto fra i prezzi più alti mai registrati, dietro soltanto alle rilevazioni di marzo 2022.

L’associazione chiede al Governo un taglio delle accise esteso a tutti gli automobilisti e non limitato ad alcune categorie produttive.

Dona ha inoltre bocciato il bonus carburanti per i lavoratori, che a suo giudizio ha finito per sostituire aumenti in busta paga anziché aggiungersi a essi.