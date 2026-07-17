Prezzi di benzina e diesel in aumento dopo lo stop al taglio delle accise, quanto costa oggi un pieno

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I prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare in Italia e il mancato taglio delle accise pesa sulle tasche dei cittadini. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), negli ultimi giorni, il prezzo medio del gasolio ha sfiorato i 2 euro al litro, con diverse aree del Paese che hanno già superato questa soglia, mentre la benzina viaggia su 1,9 euro al litro.

Prezzi di benzina e diesel in aumento

Dai dati del Mimit, il 16 luglio il costo del gasolio è stato pari 2,040 euro al litro con un picco a Bolzano, dove è arrivato a 2.076 euro. A seguire, i prezzi più alti sono stati registrati in Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

La benzina, invece, in quasi tutte le regioni è oltre 1,9 euro (1,911 euro al litro per la benzina in media). Anche in questo caso Bolzano è il territorio dove si registrano i costi maggiori su 1,95 euro, seguita da Sicilia e Valle d’Aosta, tutte e due a 1,933. Le uniche due regioni sotto 1,9 sono le Marche e il Lazio.

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Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self, il 16 luglio, è stato di 1,998 euro al litro per la benzina (1,986 il prezzo del giorno prima) e 2,111 euro al litro per il gasolio (2,086 il prezzo del 15 luglio).

Quanto costa fare un pieno

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto sulle accise, il gasolio in autostrada costa 10,2 cent in più al litro, un pieno da 50 litri è rincarato di 5,10 euro, con un rialzo del 5,18%”.

“Nella rete stradale la stangata è ancora peggiore: 11,40 cent al litro, 5,70 euro a rifornimento, con un balzo in appena 11 giorni del 6,06%”, ha rincarato Dona.

Per la benzina, nelle strade normali l’aumento per fare un pieno è pari a 4,05 euro (+4,49%), “mentre in autostrada è di 3,95 euro a rifornimento (+4,17%)”.

“Quanto alla balzana proposta di aiutare solo le famiglie più vulnerabili – ha commentato il presidente dell’Unc – è evidente che si tratterebbe di un palliativo privo di effetti sull’inflazione, vanificando la frenata che invece si era registrata a giugno”.

L’allarme di Federconsumatori

Federconsumatori ha fatto notare che i “sovrapprezzi continuano a pesare in maniera ingiustificata e inaccettabile sulle tasche dei cittadini, con aggravi di +138,60 euro a famiglia in termini diretti, sui pieni di carburante, a cui si aggiungono +126,40 euro di aggravi in termini indiretti, dovuti all’aumento dei costi per il trasporto dei beni di largo consumo (che in Italia avviene per oltre l’86% su gomma)”.

“L’aggravio totale ammonta a +265 euro annui a famiglia, ma si sarebbe potuto ridurre di ben 112,80 euro annui se il governo non avesse deciso di eliminare troppo presto il taglio delle accise (nella misura prevista dall’ultimo provvedimento in tema)”, ha sottolineato l’associazione.

“Una scelta che peserà sulle vacanze degli italiani – è l’allarme di Federconsumatori – e sulle loro scelte di consumo, già condizionate da un potere di acquisto ridotto ai minimi termini dopo anni di aumenti spesso ingiustificati”.

L’associazione ha quindi chiesto al Governo “di assumere decisioni coraggiose: reintroducendo opportuni tagli sulle accise (magari disponendo un meccanismo di accisa mobile davvero efficace e in grado di innescarsi nel momento giusto, in cui i prezzi della materia prima superano una certa soglia di differenziale rispetto al periodo precedente)”.