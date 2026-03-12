Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: "Tagliare le accise"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A causa della guerra in Iran, i prezzi di benzina e diesel sono alle stelle. Per il Codacons, il Governo di Giorgia Meloni sta tardando a intervenire. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori chiede all’esecutivo il taglio delle accise.

L’attacco del Codacons al Governo Meloni

Il costo del gasolio nei distributori di carburante è ormai intorno ai due euro, quello della benzina ruota su 1,8 euro.

In una nota, il Codacons si chiede “di quanto tempo necessitino ancora i tecnici del Mef per valutare il taglio delle accise, considerando che da una settimana il ministero sta studiando la misura delle accise mobili senza venire a capo della questione”.

“Un ritardo inspiegabile – è l’allarme del coordinamento delle associazioni – che avrà a breve ripercussioni dirette sui prezzi dei prodotti trasportati, attraverso un rincaro generalizzato dei listini al dettaglio a partire dai generi alimentari”.

I prezzi di benzina e gasolio

Il Codacons ha elaborato i dati regionali pubblicati dal Mimit esprimendo preoccupazione per la ricaduta sui prezzi dei generi alimentari.

Per il gasolio i listini più elevati si riscontrano in Friuli Venezia Giulia (2,061 euro al litro), Sicilia (2,053 euro al litro), Valle d’Aosta (2,050 euro al litro), Calabria (2,040 euro al litro), mentre a Bolzano un litro di diesel è venduto oggi a una media di 2,072 euro al litro.

In autostrada il gasolio al self costa in media 2,095 euro al litro, 1,905 euro al litro la verde.

Cresce anche il prezzo medio della benzina, che al litro raggiunge oggi picchi di 1,863 euro a Bolzano, 1,844 euro in Calabria, 1,843 euro in Basilicata, 1,836 euro in Sicilia e Valle d’Aosta.

Quanto costano i carburanti a barile

L’11 marzo il Brent è salito nuovamente sopra i 90 dollari, il gasolio intorno agli 820 euro per mille litri e la benzina sopra i 620.

In media nazionale self service, la benzina supera anche quota 1,81 euro/litro (massimo dal 5 marzo 2025), il gasolio è a 2,03 euro (massimo dal 1° luglio 2022).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque quelli del gasolio.

Per Tamoil si registra un taglio di sette centesimi al litro sul gasolio.

Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo portano la benzina a 621 euro per mille litri (+32, valore arrotondato) e il diesel a 820 euro per mille litri (+52, valore arrotondato).

I valori comprensivi delle accise sono: benzina a 1294,19 euro per mille litri, diesel a 1492,47 euro per mille litri.