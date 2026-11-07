Prezzi di GPL e metano in aumento mentre scendono quelli di benzina e diesel, perché costano di più

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Aumentano i prezzi di GPL e metano in Italia, mentre benzina e diesel continuano a registrare lievi ribassi. Il rincaro dei carburanti “convenienti” sta diventando particolarmente evidente con l’arrivo di novembre: il gas di petrolio liquefatto ha superato gli 80 centesimi al litro e il metano ha oltrepassato i 2,10 euro al chilogrammo. A spingere i listini sono soprattutto le quotazioni internazionali del propano e del butano, la domanda di gas naturale e le tensioni sulle forniture energetiche.

La differenza rispetto a benzina e gasolio dipende dal funzionamento dei rispettivi mercati. Non tutti i carburanti seguono infatti l’andamento del petrolio nello stesso modo e l’avvicinarsi dell’inverno sta aumentando la pressione soprattutto sulle materie prime utilizzate anche per il riscaldamento.

GPL, metano, benzina e diesel: quanto costa il rifornimento

Le rilevazioni del 6 novembre confermano l’andamento divergente dei carburanti. Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio del GPL sulla rete stradale nazionale è arrivato a 0,816 euro al litro, con un aumento di 0,8 centesimi rispetto alla rilevazione precedente. Il metano ha raggiunto 2,135 euro al chilogrammo, registrando un ulteriore incremento di 0,6 centesimi.

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Di segno opposto le variazioni dei carburanti tradizionali: la benzina è scesa a 2,002 euro al litro e il gasolio a 2,227 euro, rispettivamente 0,3 e 0,5 centesimi in meno. Sulle autostrade, invece, i valori medi rilevati sono:

Benzina: 2,030 euro al litro

Diesel: 2,280 euro al litro

GPL: 0,910 euro al litro

Metano: 1,971 euro al chilogrammo

I prezzi rappresentano ovviamente medie di riferimento e possono variare sensibilmente tra distributori, territori e modalità di erogazione. Il metano, inoltre, viene venduto al chilogrammo, mentre GPL, benzina e gasolio sono misurati al litro. Il confronto diretto dei prezzi alla pompa non permette dunque di stabilire quale alimentazione sia più conveniente in termini di chilometri percorsi.

Perché il prezzo del GPL aumenta: il peso dell’Algeria

La causa principale dei rincari del GPL si trova nel mercato internazionale di propano e butano, i due idrocarburi che costituiscono il gas di petrolio liquefatto. A novembre la compagnia energetica algerina Sonatrach ha aumentato sensibilmente i prezzi contrattuali delle proprie esportazioni. Il propano è passato da 670 a 825 dollari per tonnellata, con un incremento di circa il 23%. Il butano è invece salito da 750 a 1.050 dollari per tonnellata, registrando un rialzo del 40%.

Si tratta di variazioni particolarmente rilevanti per l’Italia, che importa GPL anche dall’Algeria e risente pertanto dell’andamento delle quotazioni applicate ai mercati del Mediterraneo. Gli aumenti dei prezzi all’origine non vengono trasferiti automaticamente e nella stessa proporzione agli automobilisti. Tra la quotazione internazionale e il costo finale intervengono infatti trasporto, distribuzione, contratti di fornitura, fiscalità e margini commerciali.

Tuttavia, rincari così marcati delle materie prime possono esercitare una pressione crescente sui listini dei distributori. L’Algeria occupa inoltre una posizione strategica per gli approvvigionamenti energetici italiani, ma occorre distinguere le due filiere: il GPL viene trasportato e commercializzato separatamente dal gas naturale che raggiunge l’Italia anche attraverso il gasdotto TransMed.

L’effetto dell’inverno sui rincari del GPL

L’arrivo della stagione fredda rappresenta un altro fattore decisivo. Il propano non viene utilizzato soltanto come carburante per le automobili, ma anche per il riscaldamento domestico e per diverse attività industriali. Quando le temperature scendono, la domanda di questi prodotti tende ad aumentare. Gli operatori tendono inoltre ad acquistare in anticipo le quantità necessarie per affrontare i mesi invernali.

La maggiore richiesta si confronta con la disponibilità delle forniture internazionali, contribuendo a sostenere i prezzi. A incidere sono anche i costi logistici e l’andamento del cambio euro-dollaro. Poiché propano e butano sono generalmente quotati in dollari, un eventuale indebolimento della moneta comunitaria può rendere più oneroso l’acquisto delle materie prime da parte degli importatori europei.

La combinazione tra domanda stagionale, rincari delle forniture algerine e condizioni del mercato internazionale spiega perché il GPL possa aumentare anche quando benzina e diesel mostrano segnali di diminuzione.

Perché aumenta il prezzo del metano per auto

Per il metano da autotrazione il meccanismo è diverso. Il suo prezzo dipende dal mercato del gas naturale, che risente a sua volta della domanda europea, delle scorte disponibili e delle condizioni degli approvvigionamenti internazionali. Con l’avvicinarsi dell’inverno cresce il fabbisogno di gas destinato al riscaldamento degli edifici e alla produzione di energia.

Una maggiore domanda può tradursi in quotazioni più elevate, soprattutto quando gli operatori temono difficoltà nel reperire nuove forniture. Un ruolo importante è svolto dagli stoccaggi europei, utilizzati per accumulare gas nei periodi di minore consumo e prelevarlo durante i mesi più freddi. Quando le riserve risultano inferiori alle aspettative o il loro riempimento diventa più costoso, il mercato può reagire con ulteriori aumenti.

Un altro elemento è la disponibilità di gas naturale liquefatto (GNL), trasportato via nave e successivamente riportato allo stato gassoso. L’Europa compete con altri grandi importatori, soprattutto asiatici, per assicurarsi i carichi disponibili. Se la domanda internazionale cresce oppure le forniture incontrano ostacoli, le quotazioni possono salire e ripercuotersi anche sul metano venduto agli automobilisti.

Quanto pesano le guerre e le tensioni energetiche

L’instabilità internazionale contribuisce ad aumentare l’incertezza sui mercati energetici. Le tensioni in Medio Oriente possono incidere sulle rotte marittime, sui costi assicurativi dei trasporti e sulle aspettative degli operatori riguardo alla disponibilità futura di petrolio e gas.

Per l’Europa, già impegnata a diversificare le forniture dopo la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia, eventuali difficoltà nei collegamenti internazionali rappresentano un ulteriore elemento di vulnerabilità. Il problema riguarda in particolare il GNL, perché una parte importante degli scambi mondiali dipende da infrastrutture portuali e passaggi marittimi strategici.

Le conseguenze non sono necessariamente immediate né identiche per tutti i combustibili. Il prezzo del metano può reagire alle tensioni sul gas naturale anche quando quello della benzina scende, perché le due materie prime rispondono a equilibri differenti tra domanda e offerta. Lo stesso vale per il GPL, il cui andamento dipende soprattutto dal mercato di propano e butano.

I perché dietro i rincari

La diminuzione dei prezzi di benzina e diesel può sembrare contraddittoria rispetto agli aumenti degli altri carburanti, ma riflette la diversa struttura dei mercati. Benzina e gasolio sono prodotti della raffinazione del petrolio. I loro prezzi dipendono dalle quotazioni internazionali dei rispettivi prodotti raffinati, dall’andamento del greggio, dalla disponibilità delle raffinerie e dai costi di distribuzione.

Il GPL, pur derivando anche dalla lavorazione del petrolio, segue un suo mercato specifico legato soprattutto a propano e butano. Il metano, invece, appartiene alla filiera del gas naturale. Di conseguenza, un ribasso delle quotazioni petrolifere non determina automaticamente una riduzione dei prezzi di GPL e metano.

Anche le variazioni alla pompa possono manifestarsi con tempi diversi rispetto ai movimenti dei mercati all’ingrosso. La fiscalità costituisce un’ulteriore differenza: accise e imposte incidono in modo diverso sul prezzo finale dei vari carburanti, contribuendo a spiegare perché i loro costi assoluti siano così distanti.

Nel caso di benzina e diesel, inoltre, i ribassi registrati negli ultimi giorni sono contenuti e arrivano dopo una fase di aumenti. Non rappresentano dunque necessariamente l’inizio di una diminuzione duratura.