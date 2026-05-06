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Dal 6 maggio 2026 è previsto un aumento di alcuni marchi di sigarette. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che giustifica il rincaro con la nuova legge di Bilancio che ha incrementato le accise dei tabacchi. A farne le spese saranno sigarette e sigari.

Verso l’aumento dei prezzi delle sigarette: i marchi coinvolti

Saranno due i marchi interessati dall’aumento annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il rincaro, ribadiamo, avrà inizio a partire dal 6 maggio 2026.

I marchi sono Corset e The King, nel primo caso si parla di quattro prodotti e nel secondo di cinque tipologie.

ANSA

Nello specifico:

Corset Pink: 5,70 euro;

Corset Lilas: 5,70 euro;

Corset Marine: 5,70 euro;

Corset White: 5,70 euro;

The King Storm 100%: 5,40 euro;

The King SSL White: 5,30 euro;

The King SSL Blue: 5,30 euro;

The King SSL Storm: 5,40 euro;

The King Storm: 5,40 euro.

L’aumento dei prezzi dei sigari

Più corposo, invece, è l’aumento che interessa tanti marchi di sigari, che coinvolge confezioni da 12 e 20 pezzi, ma anche 25. La cifra più alta riguarda la confezione da 10 dei Davidoff Royal Release Salomones, che arriva a costare 1580 euro. Un rincaro considerevole si registra per la confezione da 10 dei Davidoff Royal Release Robusto, con un prezzo di 1260 euro.

La tabella completa dell’aumento dei prezzi di sigari e sigarette è consultabile in un documento disponibile sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Previsti nuovi aumenti

Come indicato da Assoutenti, nei prossimi anni sono previsti ulteriori aumenti su tabacchi tradizionali – sia in termini di sigarette, trinciati e sigari – che su quelli riscaldati. Ciò è previsto per l’intero biennio 2026-2028.

L’accisa passerà, quindi, da 29,50 euro nel 2025 a 32 euro nel 2026, fino a 35,50 euro nel 2027 e 38,50 nel 2028.

Gli aumenti di aprile 2026

Chi ha memoria ricorderà che il precedente aumento delle sigarette si è verificato il 15 aprile, quando è stato stabilito che nessun marchio di tabacchi lavorati avrebbe avuto un prezzo inferiore a 5,20 euro.

In quell’occasione le sigarette erano aumentate mediamente dai 20 ai 50 centesimi, mentre i tabacchi trinciati avevano subito un rincaro dai 50 ai 60 centesimi. Gabriele Melluso di Assoutenti, intervistato da SkyTG24, spera che “parte delle maggiori entrate siano utilizzate dal governo per potenziare misure contro i danni da fumo e incrementare la prevenzione specie in favore dei più giovani”.