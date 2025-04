Prezzo benzina ai minimi dal 2022, italiani in viaggio per Pasqua sorridono: quanto costa fare un pieno

Tregua per gli automobilisti italiani, con il prezzo della benzina in calo. Il costo della benzina in modalità self service è ai minimi da oltre due anni, da quel dicembre 2022 in cui venne messo in atto il taglio delle accise. In discesa anche il diesel ma con meno entusiasmi dal momento che è tornato ai livelli di ottobre 2024. Insoddisfatto il Codacons, per il quale si potrebbe fare di più.

Il costo della benzina ad aprile 2025

Quotidiano Energia ha elaborato il costo medio della benzina partendo dai dati dell’Osservaprezzi del Mimit. Per quanto riguarda la modalità self:

il prezzo medio nazionale praticato sulla benzina è di 1,731 euro/litro (mentre nella rilevazione del 14 aprile era di 1,736 euro/litro), le compagnie praticano prezzi tra 1,719 e 1,738 euro/litro mentre le pompe no logo viaggiano a quota 1,729 euro/litro;

è di euro/litro (mentre nella rilevazione del 14 aprile era di 1,736 euro/litro), le compagnie praticano prezzi tra 1,719 e 1,738 euro/litro mentre le pompe viaggiano a quota euro/litro; il prezzo medio nazionale praticato sul diesel è di 1,628 euro/litro (contro 1,633), le compagnie praticano prezzi tra 1,610 e 1,638 euro/litro mentre le pompe no logo si aggirano attorno a 1,623 euro/litro.

Fonte foto: IPA

Questi i prezzi per quanto riguarda il servito:

il prezzo medio nazionale praticato sulla benzina è di 1,876 euro/litro (1,882 euro/litro al 14 aprile), le compagnie praticano prezzi tra 1,808 e 1,942 euro/litro mentre le pompe no logo si aggirano attorno a 1,788 euro/litro;

è di euro/litro (1,882 euro/litro al 14 aprile), le compagnie praticano prezzi tra 1,808 e 1,942 euro/litro mentre le pompe si aggirano attorno a euro/litro; il prezzo medio nazionale praticato sul diesel è di 1,773 euro/litro (contro 1,779), le compagnie praticano prezzi tra 1,703 e 1,846 euro/litro mentre le pompe no logo si aggirano attorno a 1,682/euro litro.

Quanto costa fare un pieno oggi

Ipotizziamo di dover fare il pieno a due auto: un’utilitaria con il serbatoio capiente 45 litri e un Suv dal serbatoio di 60 litri.

Questi i prezzi medi con le attuali quotazioni di benzina e diesel:

Tipologia utilitaria Suv benzina self 77 euro 103 euro benzina servito 84 euro 112 euro diesel self 73 euro 97 euro diesel servito 79 euro 106 euro

Il prezzo del Gpl

Completano il quadro i prezzi medi praticati sui gas:

il Gpl va tra 0,742 e 0,756 euro/litro, con le pompe no logo che si aggirano su 0,728 euro/litro;

va tra 0,742 e 0,756 euro/litro, con le pompe che si aggirano su 0,728 euro/litro; il metano va da 1,482 a 1,551 euro/kg.

Il Codacons rileva anomalie sulla benzina

Scuote la testa il Codacons, per il quale il calo dei prezzi di benzina e gasolio è del tutto insufficiente: per l’associazione, il crollo del petrolio sui mercati non ha un adeguato riflesso sui costi alle pompe. Il Codacons parla a questo proposito di vere e proprie “anomalie” nel settore dei carburanti.

Il petrolio, viene evidenziato, risulta oggi deprezzato del 22% rispetto ai picchi del 2025, col Wti che passa dai 78 dollari al barile di metà gennaio agli attuali 60,5 dollari, mentre il Brent è sceso da 82 dollari di gennaio agli attuali 64 dollari.

Nello stesso periodo, viene evidenziato, il prezzo della benzina alla pompa è calato del 5% e il gasolio del 5,7%.