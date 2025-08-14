Prezzo benzina in calo a Ferragosto, quanto costa fare un pieno e la previsione sui carburanti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Ferragosto in calo benzina e gasolio, con il prezzo che tocca i minimi dal 2021: 1,71 e 1,64 euro per litro, trend in ribasso rispetto a un anno fa. Il Codacons accoglie positivamente la tendenza ma chiede tagli più ampi, visto il -16,7% del greggio da giugno. Intanto negli Usa aumentano le scorte di petrolio, segnale che potrebbe favorire ulteriori cali di prezzo.

A Ferragosto il prezzo della benzina scende

Fra le note positive del Ferragosto 2025, quindi, il prezzo della benzina che sorprende al ribasso, offrendo un po’ di respiro a milioni di automobilisti pronti per le vacanze.

Secondo l’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispetto alla settimana precedente i listini sono calati di 0,3 centesimi al litro per la benzina, ora a 1,71 euro/litro, e di 0,5 centesimi per il gasolio, già a 1,64 euro/litro.

iStock

L’aumento delle scorte di petrolio negli Usa potrebbe portare a nuovi ribassi per i carburanti

La tendenza al ribasso

Il Mimit evidenzia che nella settimana centrale di agosto i prezzi alla pompa per entrambi i carburanti si collocano ai livelli più bassi dal 2021, cioè prima dell’invasione russa in Ucraina.

La benzina costa 11,6 centesimi meno di un anno fa, 23,3 centesimi meno di due anni fa e 5,4 in meno rispetto a tre anni fa; per il gasolio i cali sono rispettivamente di 6,2, 19,9 e 10,9 centesimi.

I mercati del petrolio

Il ribasso segue l’andamento dei mercati internazionali di greggio e prodotti raffinati, confermando un trend iniziato a gennaio.

Allora un litro di benzina si pagava 1,83 euro e il gasolio 1,74; oggi i prezzi sono più bassi di 12 e 10 centesimi, a eccezione dell’impennata registrata tra il 12 e il 25 giugno per le tensioni in Medio Oriente.

Il commento del Codacons

Non saranno in pochi gli automobilisti felici dei ribassi di Ferragosto, momento dell’anno in cui tradizionalmente ci si sposta di più rispetto al solito, con le inevitabili conseguenze per il portafogli.

Per il Codacons, tuttavia, la riduzione del prezzo dei carburanti è positiva ma insufficiente. L’associazione dei consumatori sottolinea come le quotazioni del greggio siano scese del 16,7% da giugno, mentre i prezzi alla pompa hanno perso solo il 2%.

Il Codacons ricorda che il petrolio non è l’unico fattore a incidere sul prezzo finale, ma un calo così marcato del barile avrebbe dovuto riflettersi di più sui listini.

Possibili nuovi cali di prezzo in arrivo

Sul fronte internazionale, il Dipartimento dell’Energia statunitense segnala che le scorte di petrolio sono cresciute di 3,04 milioni di barili nell’ultima settimana, dopo un calo inatteso nei giorni precedenti.

Gli analisti spiegano che scorte in aumento possono indicare domanda debole e quindi favorire ulteriori ribassi, mentre scorte in diminuzione spingono generalmente i prezzi al rialzo.