Prezzo benzina in Slovenia crolla a 1,506 euro al litro, ma potrebbe scendere ancora coi tagli dell'Ue

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Ancora una volta, fare il pieno di benzina in Slovenia appare molto più conveniente rispetto all’Italia. Assistiamo a un nuovo crollo del prezzo dei carburanti nello Stato confinante col Friuli-Venezia Giulia, dove da martedì 10 novembre 2026 un litro di verde costa 1,506 euro, ben 12 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente. Scende anche il gasolio, che passa da 1,949 a 1,848 euro al litro. Il perché è presto detto: il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato Lubiana a ridurre temporaneamente le accise sui carburanti al di sotto delle soglie minime comunitarie.

Quanto costano benzina e diesel in Slovenia

Il nuovo listino sloveno entra in vigore alla mezzanotte di martedì 10 novembre e resterà valido fino a lunedì 16 novembre. La diminuzione riguarda sia la benzina senza piombo a 95 ottani sia il gasolio, con un ribasso particolarmente significativo rispetto ai prezzi della settimana precedente.

Benzina senza piombo: 1,506 euro al litro (-0,12 euro)

Gasolio: 1,848 euro al litro (-0,101 euro)

Gasolio da riscaldamento: 1,471 euro al litro (-0,101 euro)

ANSA

Le tariffe sono stabilite attraverso il sistema di regolazione adottato dalla Slovenia, che aggiorna periodicamente i prezzi massimi dei carburanti tenendo conto delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e del cambio tra euro e dollaro.

Il governo sloveno avrà sei mesi per sfruttare questa possibilità, ma non ha ancora deciso se e quando applicare nuovi tagli. Secondo le simulazioni del ministero delle Finanze, la benzina potrebbe arrivare teoricamente a 1,167 euro al litro, se venisse utilizzato tutto il margine fiscale disponibile alle attuali condizioni di mercato.

Quanto si risparmia su un pieno di benzina in Slovenia

Il taglio di 12 centesimi al litro si traduce in un risparmio immediato per gli automobilisti che fanno rifornimento rispetto alla settimana precedente. Con i nuovi listini, un pieno da 50 litri di benzina costa 75,30 euro, contro gli 81,30 euro richiesti fino al 9 novembre. La differenza è dunque di ben 6 euro. Per il gasolio, lo stesso quantitativo passa da 97,45 a 92,40 euro, con un risparmio di 5,05 euro.

Attenzione, però: i prezzi calmierati non si applicano ai distributori situati sulle autostrade e sulle superstrade slovene, dove gli operatori possono stabilire liberamente le tariffe. Chi attraversa il confine per fare rifornimento deve perciò controllare il prezzo effettivamente esposto alla pompa.

La decisione dell’Ue per le accise in Slovenia

La novità più importante riguarda la decisione presa lunedì 9 novembre dal Consiglio Economia e Finanza dell’Unione europea, l’Ecofin. Bruxelles ha accolto la richiesta presentata dal governo sloveno di poter abbassare le imposte sui carburanti anche oltre i limiti ordinariamente consentiti dalla normativa comunitaria.

La deroga, prevista dall’articolo 19 della direttiva europea sulla tassazione dell’energia, avrà una durata di sei mesi a partire dalla notifica formale della decisione. Attualmente, l’accisa slovena sulla benzina è pari a 41,759 centesimi al litro. Con la nuova autorizzazione potrà essere ridotta fino a 13,95 centesimi.

Sul diesel, invece, l’imposta potrà passare dagli attuali 33 centesimi a un minimo di 10,5 centesimi al litro. Il margine massimo di riduzione è dunque di 27,81 centesimi per la benzina e 22,5 centesimi per il gasolio. Ciò detto, l’autorizzazione europea non obbliga però Lubiana ad applicare questi tagli. La decisione spetterà all’esecutivo, che dovrà valutare l’andamento dei mercati energetici e l’impatto delle minori entrate fiscali.

La benzina in Slovenia potrebbe costare ancora meno

Un pieno di benzina in Slovenia potrebbe diventare ancora più conveniente. Il ministero delle Finanze ha elaborato una simulazione degli effetti che deriverebbero dall’applicazione integrale della deroga europea. Considerando i prezzi in vigore dal 10 novembre, la benzina potrebbe scendere da 1,506 a 1,167 euro al litro, con un’ulteriore riduzione teorica di 33,9 centesimi. Per il diesel il prezzo potrebbe invece passare da 1,848 a 1,574 euro al litro, con un ribasso di circa 27,4 centesimi.

La diminuzione ipotizzata dei prezzi alla pompa è superiore al taglio delle sole accise, perché il calcolo considera anche l’effetto sulla base imponibile dell’Iva. Se questi valori venissero effettivamente applicati, un pieno da 50 litri di benzina verrebbe a costare 58,35 euro, contro i 75,30 euro attuali: quasi 17 euro in meno. Per il diesel, il costo di 50 litri scenderebbe da 92,40 a 78,70 euro, con un risparmio di 13,70 euro.

Si tratta tuttavia di scenari ipotetici, non di nuovi prezzi già approvati. Inoltre, le simulazioni fotografano le condizioni attuali: eventuali oscillazioni del petrolio e dei prodotti raffinati potrebbero modificare le tariffe finali.

Torna il “turismo del pieno” dal Friuli

Il ribasso dei carburanti sloveni impatta sulle abitudini degli automobilisti che vivono lungo il confine orientale italiano. Per anni, la differenza di prezzo tra i due Paesi ha favorito gli spostamenti verso le stazioni di servizio slovene, soprattutto nelle aree di Trieste e Gorizia. Il fenomeno, conosciuto come “turismo del pieno”, dipende però anche dagli incentivi regionali riconosciuti ai residenti del Friuli-Venezia Giulia.

Fino alla fine del 2026, nelle fasce territoriali che beneficiano delle agevolazioni massime, il contributo può arrivare a 39 centesimi al litro per la benzina e a 30 centesimi per il gasolio. Per alcuni veicoli ibridi è previsto un ulteriore beneficio di 5 centesimi al litro. La convenienza effettiva cambia cioè in base alla residenza dell’automobilista, alla fascia di agevolazione e al prezzo praticato dal distributore italiano.

Perché la Slovenia può tagliare le accise

La richiesta di deroga risale alla fine di luglio, quando il governo sloveno ha chiesto alla Commissione Ue maggiori margini per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. La procedura ha richiesto ulteriori passaggi durante l’estate, prima dell’approvazione della Commissione e del via libera definitivo dell’Ecofin.

Il ministro delle Finanze Andrej Šircelj ha spiegato che il suo Paese intende utilizzare gli strumenti concessi dall’Unione europea per attenuare le oscillazioni dei prezzi, valutando gli interventi in base all’evoluzione del mercato. Lo scopo non è necessariamente portare subito le accise ai livelli minimi autorizzati, ma disporre di uno strumento aggiuntivo per intervenire in caso di nuovi rincari.

La scelta comporta anche conseguenze per i conti pubblici: una riduzione delle imposte sui carburanti diminuisce le entrate dello Stato e deve quindi essere valutata insieme alle esigenze di bilancio. Per gli automobilisti, intanto, l’unica diminuzione già certa è quella entrata in vigore il 10 novembre. Il prossimo aggiornamento dei prezzi è previsto per il 17 novembre.