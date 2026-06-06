Prezzo benzina non aumenterà, arriva un altro taglio delle accise. Cosa cambia per gli automobilisti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il Governo ha deciso di estendere fino al 3 luglio 2026 la misura introdotta per contenere l’impatto dei rincari energetici su famiglie e imprese. La decisione è contenuta nel decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per gli automobilisti la principale novità riguarda il diverso trattamento tra benzina e gasolio. Mentre il prezzo della benzina dovrebbe restare sostanzialmente stabile, per il diesel è previsto un lieve aumento alla pompa a causa della riduzione dello sconto fiscale.

Prezzo benzina, come cambia il taglio delle accise

Dal 7 giugno e fino al 3 luglio il taglio delle accise sarà allineato per entrambi i carburanti a 5 centesimi al litro, pari a circa 6,1 centesimi considerando anche l’Iva.

Per la benzina non cambia nulla rispetto al periodo precedente.

ANSA

Lo sconto rimane infatti invariato e continuerà a garantire un alleggerimento del prezzo finale pagato dagli automobilisti.

Diverso il discorso per il gasolio.

Fino al 6 giugno il diesel beneficiava di una riduzione più consistente, pari a 10 centesimi al litro, che con l’Iva arrivava a 12,2 centesimi.

Con il nuovo decreto lo sconto viene dimezzato, tornando allo stesso livello previsto per la benzina.

Si tratta del settimo intervento consecutivo adottato dall’esecutivo per contenere il costo dei carburanti attraverso il meccanismo delle cosiddette “accise mobili”.

Perché il Governo ha ridotto lo sconto sul diesel

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin aveva spiegato che le decisioni sarebbero state prese monitorando l’evoluzione dei listini presso le stazioni di servizio.

I dati più recenti hanno evidenziato una progressiva discesa dei prezzi sia per la benzina sia per il gasolio.

Negli ultimi giorni il diesel è sceso di circa 3 centesimi al litro, attestandosi intorno a 1,98 euro.

La benzina ha registrato una riduzione più contenuta, pari a circa 2 centesimi, con un prezzo medio vicino a 1,92 euro al litro.

Questo andamento ha consentito al Governo di ridurre parzialmente il sostegno sul gasolio senza azzerare completamente gli effetti positivi per gli automobilisti.

Quanto costeranno benzina e diesel dal 7 giugno

L’effetto della proroga sarà diverso a seconda del carburante utilizzato.

Per la benzina il prezzo dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile intorno a 1,92 euro al litro, salvo variazioni legate alle quotazioni internazionali del petrolio.

Per il diesel, invece, la riduzione dello sconto potrebbe tradursi in un incremento di circa 6 centesimi al litro.

Secondo le stime, il prezzo medio potrebbe tornare poco sopra la soglia dei 2 euro, raggiungendo circa 2,04 euro al litro.

Nonostante questo aumento, il trend generale dei carburanti resta orientato al ribasso rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti.