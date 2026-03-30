Prezzo carburanti ancora in aumento, appello Codacons al governo sullo sconto sulle accise in scadenza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Codacons denuncia l’avvicinarsi del 7 aprile, data entro la quale resta in vigore il taglio delle accise su diesel e benzina, ma dopo la quale non si sa cosa accadrà ai prezzi dei carburanti. In una rielaborazione dei prezzi della giornata, in molte città, province e regioni i prezzi superano la soglia psicologica dei due euro al litro, anche sulla rete tradizionale. In autostrada i prezzi sono ben oltre i 2,5 euro al litro.

Prezzo carburante in aumento

Il listino dei carburanti torna a crescere. Il diesel raggiunge un prezzo medio di 2,059 euro al litro, mentre la benzina sale a 1,750 euro al litro. Ma è nelle autostrade che i prezzi sono più alti e il diesel tocca una media di 2,118 euro al litro, mentre la benzina 1,813 euro al litro.

In alcune regioni i prezzi sono ancora più alti, come per esempio nel Sud Italia. Sicilia e Campania tra le più colpite. Per esempio, a Pantelleria il diesel viene servito a 2,667 euro al litro, mentre nella provincia di Napoli si raggiunge il picco di 2,649 euro al litro.

ANSA

Prezzi elevati anche a Prato con il diesel a 2,763 euro al litro, Milano con 2,745 euro al litro e a Priola con il prezzo del diesel a 2,749 euro al litro. In alcuni casi, come gli ultimi segnalati, il prezzo è persino più alto di quello sulla rete autostradale dove il diesel si ferma a quote più basse. Per esempio, sulla A21 Torino-Piacenza il diesel è a 2,609 euro al litro.

Sconto accise in scadenza

Al momento, per quanto i prezzi risultino piuttosto elevati, c’è uno “sconto” sul carburante dato dal taglio delle accise. Per 20 giorni infatti il governo ha tagliato 0,24 euro dal costo finito di benzina e diesel.

Dal 7 aprile scade il taglio delle accise e, se non verrà rinnovato, il prezzo dei carburanti tornerà a salire nella media sopra i 2,3 euro al litro. I singoli casi di città, province o regioni con costi più elevati diventeranno invece la norma su tutto il territorio nazionale.

L’appello del Codacons

Il Codacons lancia un appello in merito a questa data di scadenza, ormai molto vicina. Sul sito dell’associazione si ricorda proprio la data della misura ormai in scadenza al 7 aprile e di come dall’8 aprile ci potrebbe essere un vero e proprio balzo dei prezzi medi da 2,059 euro al litro a 2,3 euro al litro.

Questo soltanto per quanto riguarda la rete non autostradale e nelle zone dove oggi il taglio delle accise ha mantenuto in molti casi i prezzi sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro.

Ma rielaborando i dati regionali del Mimit, è già possibile segnalare prezzi al rialzo, ben sopra la soglia dei 2 euro al litro.