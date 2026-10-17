Prezzo carburanti, diesel torna a salire e sfiora i 2,3 euro al litro: quali sono le pompe dove risparmiare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il prezzo dei carburanti torna a crescere. Sulle autostrade, in modalità self-service, ha sfiorato i 2,3 euro al litro. Secondo l’Osservatorio sui prezzi del Mimit, sulla rete autostradale il prezzo medio al self per il gasolio è di 2,296 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,278 di venerdì 16 ottobre. La benzina riesce a mantenere un prezzo più basso, ma in alcuni casi ha superato il tetto precedentemente imposto dai grandi distributori di carburante. In alcune regioni i prezzi sono più bassi.

Prezzo carburanti in risalita

Il prezzo di benzina e diesel torna a salire. Sulle autostrade in modalità self-service, il gasolio si trova a un prezzo medio di quasi 2,3 euro. Nello specifico, come riportano i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle ultime rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi, il prezzo medio al self è di 2,296 euro al litro per il gasolio.

Rispetto a venerdì 16 ottobre, quando si trovava a 2,278 euro al litro, è in aumento. La benzina in autostrada si trova a un prezzo medio di 2,050 euro al litro, mentre venerdì era di 2,048 euro al litro.

Se si guarda invece il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, per la benzina si spendono 2,030 euro al litro, mentre per il gasolio 2,257 euro al litro.

Dove risparmiare sul gasolio?

Facile.it ha elaborato, sempre sulla base delle rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una mappa dei distributori dove, nonostante la fine dello sconto sulle accise e le difficoltà di approvvigionamento, i prezzi sono più bassi.

Su tutto il territorio nazionale sono circa 5.000 i distributori in cui è possibile acquistare il gasolio a meno di 2,20 euro al litro e oltre 10.200 gli impianti che vendono benzina a meno di due euro al litro. A livello nazionale il 26% dei distributori continua a vendere gasolio a meno di 2,20 euro al litro su un totale di 19.500.

La disponibilità però varia da regione a regione per quanto riguarda il diesel: ed è nelle Marche dove si può trovare il prezzo più basso nel maggior numero di impianti disponibili. Seguono Abruzzo, Lazio, Umbria, mentre chiudono la lista Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Valle d’Aosta.

Dove risparmiare per la benzina?

La benzina si trova in una situazione generalmente più favorevole e quasi in tutta Italia, nella metà dei distributori analizzati, si può trovare a prezzi inferiori a due euro al litro in modalità self-service.

La regione con la maggiore incidenza di stazioni di servizio sotto questa soglia è la Valle d’Aosta, seguono Sicilia, Marche e Lazio; chiude la classifica la Basilicata con appena il 36% degli impianti sotto i due euro al litro.