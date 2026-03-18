Prezzo del gasolio ai massimi dal 2022 in Italia, caro carburanti frena l'Europa: dove costa di più il pieno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti in Italia, in particolare del gasolio: il prezzo medio del diesel alla pompa è arrivato a 2,089 euro, il massimo dal marzo 2022. Ma se le nostre tasche piangono, quelle di molti vicini europei lo fanno ancora di più. Il caro carburanti dovuto alla guerra in Iran ha colpito tutta l’Eurozona, ma con impatti diversi da Paese a Paese. I rincari visti in Italia sono più contenuti rispetto a quelli registrati per esempio in Germania, Francia e Spagna.

Prezzo del gasolio ai massimi dal 2022

L’attacco lanciato da Usa e Israele all’Iran ha fatto lievitare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, con una raffica di aumenti ai listini di benzina e diesel.

A crescere di più il prezzo del gasolio, arrivato in Italia ai massimi dal 2022, come emerge dalla rilevazione di oggi, 18 marzo, di Staffetta Quotidiana, basata sui prezzi medi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy.

ANSA

La benzina self service è salita di 13 centesimi a 1,855 euro/litro, mentre il diesel self service è cresciuto di 18 centesimi arrivando a 2,089 euro/litro, un valore che non si vedeva dal marzo 2022.

Il caro carburanti in Europa

Tutta Europa ha registrato nei giorni scorsi un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti dovuto alla guerra in Iran e alle tensioni internazionali.

Ma non mancano differenze, anche significative, tra i vari Paesi. I rincari visti in Italia sono infatti più contenuti rispetto a quelli registrati in diverse altre nazioni europee.

Stando all’analisi realizzata da Facile.it sulla base dei dati della Commissione Europea aggiornati al 9 marzo, è la Germania il Paese che ha visto gli aumenti maggiori in termini percentuali.

Per quanto riguarda la benzina, la Germania guida la classifica dei rincari con un aumento del 13,8%, seguita da Austria (+13,2%) e Finlandia (+12,5%).

L’Italia, col suo +5,5%, si trova al dodicesimo posto degli aumenti, dietro anche a Spagna (+8,8%) e Francia (+7,8%).

Andamento simile per quanto riguarda il gasolio: il nostro Paese è al quattordicesimo posto dei rincari con un aumento del 9,8%, decisamente meno di Germania (+24,8%), Francia (+18,4%) e Spagna (+15,6%).

In fondo alle classifiche Slovenia, Irlanda e Slovacchia: questi Paesi hanno fatto registrare rincari contenuti, che vanno dallo +0,2% al +1,1%.

Dove costa di più fare il pieno di benzina e diesel

Questo per quanto riguarda gli aumenti. In termini di valori assoluti, la situazione dei prezzi medi dei carburanti alla pompa è un po’ diversa.

Stando ai dati della Commissione europea (aggiornati al 9 marzo) tra i vari Paesi dell’Eurozona è l’Olanda quello dove è più caro fare il pieno: il diesel costa 2,255 euro al litro, la benzina 2,172 euro/litro.

A seguire Germania e Finlandia. L’Italia si colloca all’ottavo posto della classifica dei prezzi medi della benzina, al settimo per quanto riguarda il gasolio.