Prezzo del gasolio alle stelle in autostrada con punte di 3,1 euro al litro, l'allarme del Codacons
Prezzo del gasolio in forte rialzo: in autostrada il servito sfiora i 2,9 euro al litro e su alcuni impianti si superano i 3,1 euro
Il prezzo del gasolio continua a salire e in autostrada il servito sfiora i 2,9 euro al litro. Su alcuni distributori della rete ordinaria i listini comunicati al ministero superano invece i 3,1 euro. A lanciare l’allarme è il Codacons, che chiede verifiche sui valori più alti, mentre sul trasporto aereo il carburante segna un rialzo del 18% in due settimane.
- Prezzo del gasolio in autostrada, dove si registrano i valori più alti
- Il caro carburanti pesa su autotrasporto e voli
- Non solo carburanti, quali altri prezzi stanno salendo
Prezzo del gasolio in autostrada, dove si registrano i valori più alti
Come riporta l’Ansa, secondo i dati diffusi dall’associazione il 19 settembre il diesel servito raggiunge 2,899 euro al litro su alcune tratte delle autostrade A11, A12 e A21.
Su 13 arterie autostradali vengono segnalati prezzi superiori ai 2,8 euro.
Sulla rete ordinaria i picchi arrivano a 3,189 euro al litro a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, e a 3,103 euro in sei impianti della provincia di Cuneo.
Il Codacons ha chiesto al Mimit di chiarire se si tratti di prezzi effettivamente praticati o di errori nella comunicazione dei dati, mentre l’Antitrust, rispondendo a un esposto dell’associazione, non ha rilevato irregolarità nella formazione dei listini alla pompa.
Il caro carburanti pesa su autotrasporto e voli
L’aumento si traduce in costi rilevanti per le imprese che vivono di trasporto su gomma.
Secondo Confartigianato, da febbraio a oggi il rincaro è costato in media 11.200 euro in più per ciascun camion di un’azienda di autotrasporto.
Il rialzo riguarda anche il comparto aereo, dove il rapporto settimanale di Eurocontrol relativo al periodo fra il 7 e il 13 settembre segnala un brusco aumento del prezzo medio del carburante per aerei.
L’11 settembre il valore ha toccato 4,58 dollari al gallone, con una crescita del 18% rispetto alle due settimane precedenti, vicino ai massimi di aprile.
Sullo sfondo restano le tensioni legate al conflitto fra Stati Uniti e Iran, che si riflettono sui costi dell’energia.
Non solo carburanti, quali altri prezzi stanno salendo
Uno studio Crc-Assoutenti rileva rincari su numerose voci di spesa a partire da febbraio.
Gli aumenti più marcati riguardano alcuni prodotti informatici, come schede di memoria e chiavette Usb, cresciuti del 58,5% in sei mesi.
Le tariffe dei traghetti salgono del 54,2%, i voli intercontinentali del 36,7%, quelli europei del 26,5% e i nazionali del 24,6%.
Sul fronte energetico il gasolio da riscaldamento aumenta del 31,6% e il gas distribuito in rete del 27,8%.
Secondo Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Crc, l’aggravio potenziale è di 926 euro all’anno per famiglia.