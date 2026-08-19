Prezzo del gasolio verso i 3 euro al litro e gas a 63 euro, allarme sul costo dell'energia in autunno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il prezzo del diesel è tornato praticamente ai livelli del 4 agosto, giorno in cui il Governo aveva annunciato la conferma del taglio di 17 centesimi al litro sulle accise. Lo sconto scadrà il 25 agosto e il rischio è che nei prossimi mesi il gasolio possa arrivare fino a 3 euro al litro. A lanciare l’allarme è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia.

Ipotesi gasolio a 3 euro al litro

“Raggiungere i 3 euro al litro sul gasolio nei prossimi mesi non è difficile”, ha spiegato Marsiglia all’Adnkronos.

“Non è che arriviamo oggi a 3 euro. Per fortuna stiamo sotto i 3 euro al litro, però in qualche mese così, in assenza di de-escalation, è possibile raggiungere questa soglia”, ha aggiunto.

ANSA

Il prezzo del gasolio oggi

Gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit mostrano un nuovo aumento. In autostrada il gasolio è arrivato a un prezzo medio di 2,173 euro al litro, contro i 2,170 euro del giorno precedente. E gli stessi 2,173 euro del 4 agosto.

Sulla rete stradale nazionale, invece, il diesel self-service è a 2,099 euro al litro, rispetto ai 2,093 euro del giorno precedente e ai 2,100 euro del 4 agosto.

Per la benzina self-service la media nazionale è di 1,994 euro al litro, mentre in autostrada arriva a 2,073 euro.

Alcune aree soffrono particolarmente del rincaro dei carburanti: secondo i dati del Mimit aggiornati al 18 agosto, in provincia di Cuneo alcuni distributori fuori dalla rete autostradale hanno venduto il gasolio a 2,863 euro al litro. Il tetto dei 3 euro, paventato da Marsiglia, lì è praticamente dietro l’angolo.

Lo sconto sulle accise scade il 25 agosto

Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise è stato praticamente assorbito dall’impennata dei prezzi. E lo sconto scade il 25 agosto, anche se dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere confermato attraverso un decreto interministeriale finanziato utilizzando l’extragettito Iva sui carburanti, evitando così il passaggio in Consiglio dei ministri. Se le maggiori entrate non fossero sufficienti, sarebbe necessario un nuovo decreto con ulteriori coperture.

L’ultimo provvedimento è costato 245 milioni di euro ed è stato finanziato attraverso un taglio ai fondi destinati alle spese dei ministeri.

Dal 18 marzo a oggi, attraverso nove provvedimenti, lo Stato ha speso complessivamente 2,37 miliardi di euro per cercare di contenere i prezzi dei carburanti.

Gas a 63 euro per megawattora

Marsiglia ha indicato poi un’altra voce di spesa come ancora più preoccupante per famiglie e imprese: il gas.

“Il gas a 63 euro/MWh” potrebbe “farsi sentire sui costi energetici nei mesi di ottobre e novembre”, con il rischio di un inverno più costoso soprattutto nel caso di temperature rigide.