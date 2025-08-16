Nel Cilento prezzo del pane maggiorato del +100% a tutti i cittadini Usa, i contro-dazi di un fornaio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I dazi di Trump proprio non gli andavano giù, così un fornaio del Cilento ha applicato i suoi contro-dazi personali: nel suo esercizio il prezzo del pane è maggiorato del +100% per tutti i turisti americani. Questa la provocazione di Antonio Altobello, che in breve è diventata virale. Provocazione, però, non esente da rischi legali.

Pane a prezzo maggiorato ai clienti Usa

“Ai dazi del sig. Trump noi rispondiamo in questo modo! Il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa”.

Questo il cartello che accoglie la clientela de “Il Fornaio” di San Mauro Cilento, rivendita di pane, pizze e ghiottonerie varie.

Anteprima24 ha raggiunto il titolare per raccogliere la sua versione: “La mia è una provocazione”, ha spiegato l’esercente. La foto che è divenuta virale, invece, l’ha scattata e pubblicata su Facebook un signore che si trovava a passare di là, Roberto Aiello.

La delusione del fornaio

Ma dietro il gesto del panettiere cova, forse, anche un po’ di delusione: “Io ho votato la Meloni, ma non mi piace come si sta comportando, sia per i dazi ma soprattutto per la Palestina”. E sulla panetteria è affissa anche la bandiera palestinese.

“Siamo una colonia, e alla fine non è nemmeno colpa della Meloni”, ha aggiunto Altobello, il quale assicura che la sua provocazione alla maggior parte dei clienti è piaciuta.

Il gesto è piccolo, ma in questo periodo è carico di significati, anche in considerazione del fatto che il comune cilentano in estate è pieno di turisti che passano, fotografano il cartello, sorridono e poi lo diffondono via social.

Per quanto riguarda i prezzi applicati alla clientela non-Usa, “noi abbiamo ancora i prezzi di due anni fa”, fa sapere Altobello. Con l’inflazione che galoppa anche questa è una notizia.

Cosa dice il Codice del consumo

A voler essere pignoli, però, la mossa di Antonio Altobello potrebbe configurare diversi profili di irregolarità.

Prima di tutto c’è il Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998) che al suo articolo 43 proibisce la “discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

C’è poi il Regolamento Ue 2018/302, secondo il quale “il professionista che fornisca un servizio o un bene su base individuale al di fuori di un pacchetto dovrebbe rimanere libero di decidere il prezzo da applicare a tale servizio o bene al di fuori del pacchetto, purché non applichi prezzi differenti per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento”.

E, infine, c’è il Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005): introdurre un rincaro del +100% solo per i cittadini statunitensi senza una base oggettiva e chiara potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta.