Prezzo dell'acqua minerale in aumento, perché una bottiglia costa di più a causa della guerra in Medio Oriente

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente si sono abbattute soprattutto sull’Occidente globalizzato, cioè sui mercati di destinazione dei flussi interrotti nello Stretto di Hormuz. D’altronde, era proprio questo l’obiettivo tattico dell’Iran. Tra le vittime commerciali figura anche l’acqua minerale potrebbe, il cui prezzo è previsto in aumento nelle prossime settimane. Secondo le prime stime, in Italia una bottiglia da 1,5 litri potrebbe costare fino a 5-6 centesimi in più, con un impatto complessivo superiore ai 600 milioni di euro annui per i consumatori. Alla base dei rincari ci sono i costi più elevati dei materiali, in particolare della plastica.

In che senso l’acqua costa di più a causa della guerra?

L’allerta sul costo dell’acqua imbottigliata è stato lanciato dal Codacons, che ha segnalato rincari imminenti lungo tutta la filiera delle bevande. Ai produttori sono stati già comunicati prezzi più salati per materiali essenziali come la plastica, utilizzata per tappi, etichette e film di imballaggio.

Costi che le aziende difficilmente riuscirebbero ad assorbire, trasferendoli quindi sul prezzo finale praticato agli acquirenti. Il rischio si fa più pressante con l’imminente arrivo dell’estate, periodo in cui si consumano naturalmente più liquidi alimentari.

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Il collegamento tra il conflitto mediorientale e aumento dei prezzi al consumo riguarda soprattutto il settore energetico. Le tensioni nel Golfo Persico, quadrante strategico per l’export di petrolio e gas verso Asia e Occidente, stanno incidendo sui costi di produzione industriale.

Come abbiamo ampiamente imparato, il passaggio di materie prime energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz è cruciale per i mercati globali. Eventuali tensioni fanno salire i prezzi di petrolio e derivati, con effetti a cascata su trasporti e produzione.

La plastica utilizzata per le bottiglie deriva proprio da prodotti petrolchimici. Perciò quando il prezzo dell’energia cresce, aumentano anche i costi di produzione degli imballaggi. È questo il meccanismo che, indirettamente, porta al rincaro dell’acqua minerale.

Rincari fino a 6 centesimi a bottiglia

Le stime parlano di aumenti fino a 5-6 centesimi di euro per una bottiglia da 1,5 litri. Su larga scala, ciò si tradurrebbe in una spesa aggiuntiva di circa 606 milioni di euro l’anno per le famiglie italiane.

Secondo altre elaborazioni riportate da fonti di settore, l’incremento potrebbe arrivare fino al 20% dei prezzi attuali per alcune tipologie di acqua minerale e intorno al 10% per le bevande analcoliche.

Un incremento che, seppur contenuto se consideriamo la singola bottiglia, avrebbe un impatto significativo nel lungo periodo, considerando l’ampio consumo di acqua confezionata che si registra nel nostro Paese.

Possibili carenze nei supermercati, cosa rischiano i consumatori

Oltre ai rincari, le associazioni segnalano anche il rischio di possibili difficoltà nelle forniture. Non si escludono infatti carenze temporanee di bevande imbottigliate sugli scaffali di negozi e supermercati.

Il motivo è legato alle tensioni sulla produzione e distribuzione dei materiali, che potrebbero rallentare l’intera filiera. Il fenomeno è finito anche nel mirino dell’Antitrust, dopo un esposto presentato dal Codacons per verificare eventuali aumenti ingiustificati o fenomeni speculativi.