Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle nonostante il cacao costi meno, il Codacons contro gli aumenti
Pasqua 2026: uova di cioccolato a 77 euro al chilo. Rincari fino al 10% nonostante il calo del cacao. Codacons analizza prezzi e rincari sulle colombe
L’acquisto delle uova di Pasqua si preannuncia più oneroso per le famiglie italiane. Secondo le stime, i prezzi al dettaglio faranno segnare ritocchi verso l’alto mediamente compresi tra il 6% e il 10%. Pasqua 2026 rincari uova cioccolato: il Codacons lancia l’allarme sui listini nonostante il tonfo delle quotazioni della materia prima, il cacao.
Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle
Come riportato dal Codacons, l’andamento dei prezzi per i dolci tipici della festività mostra una tendenza al rialzo che colpirà i portafogli dei consumatori italiani.
Nei supermercati e nei negozi specializzati, al netto di eventuali sconti temporanei, si registrano incrementi significativi che peseranno sulle tasche delle famiglie.
Il prezzo al chilo di un uovo di cioccolato di marca industriale può infatti superare nel 2026 la soglia dei 77 euro, un aumento netto rispetto ai 70 euro registrati nello scorso anno.
A seconda della marca e della linea scelta, il costo unitario per un prodotto della grande distribuzione oscilla mediamente tra i 7 e i 22 euro.
L’associazione dei consumatori sottolinea come il giro d’affari complessivo legato a uova e colombe in Italia valga oggi oltre 600 milioni di euro ogni anno. Nonostante questi rincari diffusi, i prodotti pasquali rimangono una tradizione irrinunciabile per milioni di cittadini, pronti a sostenere la spesa per i regali.
Il motivo degli aumenti
Un dato che appare fortemente contraddittorio riguarda le quotazioni internazionali del cacao, che nel 2026 sono sensibilmente diminuite rispetto ai record passati.
Attualmente la materia prima viene scambiata a circa 3.300 dollari la tonnellata, una cifra siderale rispetto al picco di 12.000 dollari raggiunto alla fine del 2024.
Questo crollo verticale dei prezzi di borsa, però, non si è ancora tradotto in una diminuzione dei listini al dettaglio per il prodotto finito.
La ragione principale risiede nei tempi tecnici dell’industria alimentare, che ha realizzato i prodotti venduti oggi con cacao acquistato mesi fa a prezzi record.
Le aziende produttrici devono infatti ancora smaltire le scorte di materia prima acquisite durante la fase di massima impennata delle quotazioni internazionali.
Anche le colombe costano di più
La situazione appare fortunatamente più favorevole per quanto riguarda le colombe classiche, che registrano aumenti più sobri rispetto alle uova di cioccolato.
Per il dolce simbolo della Pasqua, i rincari si attestano attorno al 3%, con prezzi medi industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro a confezione.
Diverso è invece il discorso per le colombe farcite, che richiedono lavorazioni più complesse e l’aggiunta di ingredienti speciali come creme o glasse.
In questo specifico caso, i prezzi di listino risultano decisamente più alti, posizionandosi in una fascia di mercato compresa tra 8,50 e 19,90 euro.