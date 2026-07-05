Prezzo di benzina e gasolio in aumento per lo stop al taglio delle accise, quanto costa il pieno in autostrada

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Governo non ha prorogato il taglio delle accise e i prezzi al distributore iniziano a risalire. Gasolio e benzina costano di più, soprattutto in autostrada dove oscillano sui 2 euro al litro. Fare un pieno costerà fino a 3 euro in più ora che le accise sono tornate a incidere per 5 centesimi al litro, più l’Iva, sul costo del carburante. Lo Stato monitora i prezzi per evitare la speculazione, ma il settore punta il dito contro il commercio illegale.

Stop al taglio delle accise

Scaduto, e non rinnovato, il taglio delle accise, il prezzo di diesel e benzina è tornato a crescere. Il 3 luglio il Governo ha deciso di non proseguire con il taglio e già dal giorno dopo i prezzi hanno iniziato a salire.

Un aumento che è avvenuto nonostante il crollo delle quotazioni petrolifere: il Brent è passato dai 95 dollari di inizio giugno ai 70,8 dollari a inizio luglio.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che il taglio “non è più necessario nella situazione attuale”.

Prezzo di benzina e gasolio oggi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’Osservatorio sui prezzi, fornisce il costo di benzina e diesel ogni giorno. Domenica 5 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro al litro per la benzina (ieri si assestava a 1,820) e 1,922 per il gasolio (ieri 1,899).

Cambia il prezzo in autostrada, anche in modalità self-service. La benzina si trova a 1,939 euro al litro (ieri era a 1,907) e per il gasolio si toccano i 2,004 euro al litro (ieri 1,987).

Il gasolio, quindi, torna a superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Gli effetti diretti alla pompa si ripercuoteranno in maniera indiretta anche sul resto dei trasporti su gomma.

Quanto costa il pieno in autostrada

A risentirne di più non è però il gasolio. Questo è aumentato poco sopra i 2 euro al litro. Gli effetti maggiori si notano sulla benzina, che torna a sfiorare la soglia psicologica dopo essere scesa anche fino a 1,7 nei giorni precedenti.

Così fare un pieno a una vettura costerà in media 3 euro in più. Ricordiamo infatti che le accise incidono per 5 centesimi al litro, ai quali si aggiunge l’Iva, per un totale di 6,1 centesimi ogni litro.