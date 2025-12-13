Prezzo di sigarette e tabacco in aumento da gennaio 2026, quanto costeranno con la crescita delle accise

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuovi rincari in vista per i fumatori. La Legge di Bilancio 2026 prevede l’aumento dei prezzi di sigarette e tabacco, con un incasso previsto per lo Stato di circa 1,5 miliardi di euro in più nei prossimi tre anni. L’obiettivo è garantire maggiori entrate e, soprattutto, migliorare la salute pubblica. L’aumento era stato annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva dichiarato: “Le sigarette? Poco poco, ma sì, aumentano”. Saranno tutti aumenti progressivi nei prossimi tre anni.

Quanto costeranno in più le sigarette

Nella Manovra 2026 sono previsti diversi rincari per sigarette e tabacco nel corso degli anni.

Le sigarette tradizionali avranno un aumento di 15 centesimi nel 2026, 11 centesimi nel 2027 e 14 centesimi nel 2027.

ANSA I rincari riguardano sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e tabacco

Secondo le stime ufficiali presentate dal governo, come riporta Fanpage, considerando un prezzo attuale medio di 5,30 euro, nel 2026, con l’aggiunta delle nuove accise, un pacchetto costerà 5,45 euro.

Nel 2027 il costo sarà di 5,56 euro, invece nel 2028 il prezzo salirà a 5,69 euro.

La stima, però, non considera la scelta sul prezzo finale dipeso dai produttori e dai venditori.

Gli aumenti per tabacco trinciato e riscaldato

Ci saranno aumenti, dovuti alle accise, anche per il tabacco trinciato.

Il rincaro riguarda l’accisa al chilo che comporterà un aumento di 50 centesimi nel 2026 per i pacchetti da 30 grammi di tabacco.

Nel 2027 l’aumento sarà tra i 10 e i 15 centesimi, così come nel 2028.

Per quanto riguarda il tabacco riscaldato non bruciato e le sigarette ibride, l’aumento sarà di 8-10 centesimi nel 2026.

Il rincaro sarà di 10-12 centesimi nel 2027 e infine 12-15 centesimi nel 2028.

L’aumento in percentuale sulle sigarette elettroniche

La legge di Bilancio 2026 prevede anche un aumento sostanzioso per il prezzo delle sigarette elettroniche.

In questo caso, si tratta di un rincaro in percentuale.

Il liquido con nicotina costerà il 10% in più, percentuale dimezzata per la tipologia senza nicotina.

I prezzi delle sigarette all’estero

La scelta del Governo porterà l’Italia a scalare di qualche posizione la classifica dei Paesi europei dove le sigarette costano di più.

Secondo il portale My Laser Tabac, a novembre 2025, il primato spetta al Regno Unito, dove un pacchetto da 20 costa fino a 17,80 euro.

Secondo e terzo posto per Irlanda e Francia, dove le sigarette costano fino a 15 euro.

I Paesi più convenienti in Europa dove acquistare un pacchetto di sigarette sono Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca.

I prezzi oscillano tra i 3,80 euro ai 4,30 euro.