Prezzo dinamico sui biglietti del treno, ma solo per i Frecciarossa di Trenitalia: ora comprare prima conviene

Dal 1° gennaio 2026 sui biglietti del treno dell’Alta Velocità Trenitalia è entrato in vigore il prezzo dinamico. Il costo dei Frecciarossa varia in base alla domanda, al momento dell’acquisto e alla disponibilità. Spariscono le quote fisse di biglietti scontati e diventa centrale prenotare prima. Per ora Intercity e regionali restano esclusi dal nuovo sistema.

Come funziona il prezzo dinamico sui biglietti del treno Frecciarossa

Dal 1° gennaio 2026 Trenitalia ha introdotto il prezzo dinamico sui biglietti del treno dell’Alta Velocità, applicandolo esclusivamente alle Frecciarossa, ai Frecciargento e ai Frecciabianca. Il principio è lo stesso già adottato da tempo nel trasporto aereo: il costo del biglietto non è più fisso, ma varia in base alla domanda.

Più persone cercano di viaggiare su una determinata tratta, in una certa data o fascia oraria, più il prezzo tende a salire. Al contrario, quando la richiesta è bassa, il biglietto può costare meno.

Il nuovo sistema riguarda solo i treni operati “a mercato”, cioè quelli che non ricevono contributi pubblici. Restano quindi esclusi Intercity e treni regionali, che continuano ad avere tariffe più stabili e regolamentate. Per chi utilizza il treno ogni giorno per lavoro o studio, dunque, non cambia nulla.

Dalle tariffe fisse al pricing dinamico: cosa cambia per i viaggiatori

Fino al 2025 il prezzo dei biglietti del treno Frecciarossa era regolato da un sistema rigido: su ogni corsa era prevista una quota prestabilita di biglietti a tariffa Super Economy ed Economy. Una volta esauriti, rimanevano disponibili solo quelli più costosi, indipendentemente dal giorno o dall’orario.

Con il prezzo dinamico questo meccanismo viene superato. Le vecchie quote fisse di biglietti scontati non esistono più e il fattore decisivo diventa il momento dell’acquisto. Due biglietti per lo stesso treno, comprati in giorni diversi, possono avere prezzi molto differenti anche se appartengono alla stessa classe di viaggio.

In pratica, ora conviene prenotare con largo anticipo, mentre acquistare a ridosso della partenza comporta, nella maggior parte dei casi, un costo più elevato. L’obiettivo dichiarato di Trenitalia è migliorare il riempimento dei treni, incentivando i viaggi nelle fasce e nei giorni meno richiesti, come il martedì o il mercoledì, e riducendo le carrozze semivuote.

Algoritmi, tetto massimo e concorrenza sull’Alta Velocità

Alla base del prezzo dinamico sui biglietti del treno c’è un algoritmo che analizza diversi fattori in tempo reale: andamento delle prenotazioni, stagionalità, giorno della settimana, fascia oraria e prossimità alla partenza. Il sistema suggerisce gli adeguamenti tariffari, che vengono poi valutati e applicati dalla direzione commerciale di Trenitalia.

Una delle principali preoccupazioni riguarda i possibili rincari nei periodi di punta, come Natale o Ferragosto. Su questo punto Trenitalia ha chiarito che esiste un tetto massimo ai prezzi, che non può essere superato. A fare da ulteriore limite c’è la concorrenza: Italo, principale competitor sull’Alta Velocità, non ha ancora introdotto il prezzo dinamico e mantiene un sistema tradizionale.

Inoltre, entro il 2026 è previsto l’ingresso di nuovi operatori, come la francese Sncf, che potrebbe incidere ulteriormente sull’equilibrio dei prezzi. Per chi viaggia sulle Frecciarossa, il messaggio è chiaro: pianificare in anticipo diventa sempre più importante.