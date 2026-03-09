Prezzo petrolio alle stelle, secondo alcune previsioni la benzina potrebbe arrivare a 3 euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il prezzo del petrolio continua a crescere e lo ha fatto anche dopo le rassicurazioni di Donald Trump secondo il quale lo farà ancora per poco. Si intensifica invece la crisi nel Golfo e questo ha portato il petrolio a salire sopra la soglia dei 100 dollari al barile. I Paesi del G7 stanno infatti valutando di rilasciare le riserve petrolifere strategiche per stabilizzare il prezzo. Anche in Italia si discute il tema delle accise mobili per ridurre il costo alla pompa di benzina.

Prezzi del petrolio

Il prezzo del petrolio sta continuando ad aumentare. Durante la notte ha sfiorato i 120 dollari al barile prima di calare leggermente, ma restando comunque sopra la soglia dei 100 dollari.

A determinare l’andamento dei prezzi è la strettoia di Hormuz, dove passano le petroliere con circa 15 milioni di barili di petrolio al giorno, ma anche il calo della produzione dovuto alle chiusure momentanee degli impianti in seguito ai danneggiamenti con droni iraniani.

ANSA

I prezzi del petrolio, dopo aver toccato i massimi dall’inizio del conflitto nella notte, si sono stabilizzati poco sopra i 100 $, rendendo necessario un piano come il rilascio delle riserve strategiche di greggio per frenare la corsa delle quotazioni.

Paesi G7 e previsione di Trump

I paesi del G7 si sono riuniti per discutere il rilascio delle riserve strategiche di greggio. L’obiettivo è frenare la corsa dei prezzi del petrolio. Una decisione simile era già stata presa dopo l’invasione dell’Ucraina.

Ora il prezzo del petrolio si trova ai massimi dal 2022 e, per evitare conseguenze economiche gravi nel lungo periodo, si rende necessaria un’operazione come il rilascio delle riserve strategiche.

Da parte sua il presidente Donald Trump ha cercato di spiegare che il prezzo del petrolio scenderà rapidamente. Ci prova, per rassicurare i mercati, dichiarando che questo è “un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Stati Uniti e del mondo.” Secondo lui solo i pazzi la pensano diversamente.

Carburante verso i 3 euro al litro

Quello che dicono gli esperti invece è che se il conflitto continuerà ancora per uno o due mesi, il prezzo del petrolio continuerà a salire fino a toccare i 200 dollari al barile e il prezzo dei carburanti crescerà di pari passo.

Infatti, per quanto il rilascio delle riserve strategiche possa calmierare i prezzi, una volta ridotte le scorte c’è il rischio di un contraccolpo. E cosa accadrebbe con l’ipotesi peggiore, ma non così distante dalla realtà, dei 200 dollari al barile?

Le previsioni più pessimiste secondo gli esperti sono che benzina e diesel salgano sopra i 2,5 euro al litro. Al momento questi prezzi si trovano solo in alcune regioni e solo sulle autostrade con il servizio “servito” che aumenta il costo. Ma c’è anche la possibilità di arrivare a 3 euro al litro.

Verso le accise mobili: quando scende il prezzo

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha riproposto il meccanismo delle accise mobili, già introdotto nel 2023 proprio dal governo Meloni, e per questo la proposta è stata accolta con favore tanto da Giorgetti quanto dalla stessa premier. Proprio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social ha dichiarato che il governo si sta impegnando per mitigare le conseguenze del conflitto per i cittadini e uno strumento valido che si può utilizzare sono proprio le accise mobili.

Lo strumento delle accise mobili permette di utilizzare l’extragettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre le accise su benzina e gasolio. Si tratta di un meccanismo temporaneo che non si applica in automatico e per questo va attuato il prima possibile per ottenere subito risultati sul prezzo.

Con le accise mobili comunque non si coprirà l’aumento dei carburanti, che ormai ha superato i 0,20 euro al litro. Secondo l’esperto di energia e presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, con le accise mobili si può al massimo far calare il prezzo di 7 centesimi al litro, ma più probabilmente, considerando i limiti tecnici, il beneficio si potrebbe fermare intorno ai 4-5 centesimi al litro.

Le ripercussioni sull’Italia