Prezzo petrolio in aumento, cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il Governo Meloni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: se i rincari diventano stabili, la maggiore IVA incassata dallo Stato può essere usata per ridurre le accise e calmierare i prezzi, un meccanismo che esiste dal 2008 ed è stato reso più efficace nel 2023. La premier chiarisce poi che resteranno attivi i controlli contro la speculazione.

Prezzo del petrolio in aumento, la linea di Meloni

Con il prezzo del greggio in tensione e il rischio di un aumento stabile dei carburanti, il governo valuta misure per limitare l’effetto su famiglie e imprese. Intervistata a Fuori dal Coro, Giorgia Meloni ha indicato due binari: monitoraggio ravvicinato dei listini e possibile intervento fiscale, nel caso in cui la crescita dei prezzi si consolidasse.

Sul primo fronte, l’obiettivo dichiarato è distinguere il rialzo legato al mercato da eventuali condotte speculative. Si parla quindi di controlli sui carburanti e sui generi alimentari e dell’attivazione di strumenti di sorveglianza sui prezzi, con l’idea di intervenire se emergessero “aumenti ingiustificati” lungo la filiera.

iStock

La premier ha anche prospettato la possibilità di far “ricadere” sui consumatori eventuali risorse recuperate attraverso misure contro chi specula, in modo da alleggerire i costi energetici.

Accise mobili su benzina e diesel: cosa sono e come funzionano

Il punto centrale è però il meccanismo delle accise mobili su benzina e diesel. In pratica, le accise sono una componente “fissa” del prezzo alla pompa, un’imposta calcolata in euro per litro, che si somma al costo industriale del carburante e su cui poi si applica anche l’IVA.

Le “accise mobili” non eliminano le accise, ma prevedono che, se i prezzi dei carburanti aumentano in modo stabile, lo Stato incassi più IVA (perché l’IVA è proporzionale al prezzo finale) e possa utilizzare quella maggiore entrata per ridurre temporaneamente l’accisa, così da calmierare il prezzo alla pompa.

È ciò che viene spesso definito “sterilizzazione” delle accise: non un taglio strutturale, ma un riequilibrio per evitare che l’aumento del prezzo trascini automaticamente in alto anche il gettito fiscale complessivo. Meloni ha ricordato che il meccanismo esiste dal 2008 e che sarebbe stato reso più efficace da un intervento sui carburanti nel 2023.

Quando può scattare l’intervento e cosa cambia per i consumatori

La premier ha detto che l’attivazione è “allo studio da qualche giorno” e che la scelta dipenderebbe dalla stabilità dell’aumento. Per i consumatori l’effetto atteso sarebbe una riduzione parziale del rincaro alla pompa, che non azzera il prezzo, ma ne attenua la salita, soprattutto nei periodi di forte volatilità del petrolio.

Guerra in Iran, Giorgia Meloni: “Attenti alle minacce di terrorismo”

Resta il nodo delle condizioni operative, dato che l’intervento deve essere calibrato su regole e parametri (valori di riferimento e soglie) e richiede un coordinamento tra ministeri competenti.

Nel frattempo, l’attenzione è concentrata sull’evoluzione dei listini prezzi e sulla capacità di prevenire rialzi “a catena” che, dai carburanti, si trasferiscono su trasporti e beni di consumo.