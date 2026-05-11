Prezzo petrolio in aumento, crescono gli utili delle aziende energetiche: le regioni più colpite dai rincari

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il prezzo del petrolio ricomincia a correre sui mercati internazionali, cosa che da un lato aumenta i ricavi dei grandi gruppi energetici ma dall’altro riaccende i timori di una nuova ondata di rincari per famiglie e imprese. L’aumento delle quotazioni del greggio è dovuto all’ennesima escalation diplomatica tra Stati Uniti e Iran, dopo che il presidente americano Donald Trump che ha definito “totalmente inaccettabile” la risposta di Teheran alla proposta avanzata per porre fine al conflitto in Medioriente. Il costo complessivo dei rincari colpisce soprattutto alcune regioni italiane.

Prezzo petrolio in aumento

Immediato, dunque, l’impatto delle tensioni geopolitiche sui mercati energetici: alla base delle tensioni globali resta soprattutto la situazione nello Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo attraverso il quale transita un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas

Il Brent, che è il principale riferimento europeo per il prezzo del petrolio, è arrivato a 105 dollari con un rialzo vicino al 4% (superando la soglia psicologica dei 100 dollari al barile).

Parallelamente continua a salire anche il prezzo del gas naturale, con il mercato di Amsterdam che ha registrato ulteriori aumenti.

Crescono gli utili delle aziende energetiche

Nel contesto geopolitico di enorme tensione, i grandi gruppi energetici stanno in realtà beneficiando dell’impennata delle quotazioni.

Le principali compagnie petrolifere mondiali, infatti, hanno registrato un netto aumento degli utili grazie al rialzo del prezzo del greggio e del gas.

Il colosso saudita Aramco ha comunicato un incremento degli utili superiore al 25% nel primo trimestre dell’anno, mentre anche BP e Shell hanno riportato risultati in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I rischi per consumatori e imprese

Se i gruppi energetici fanno utili, l’effetto diretto di questi aumenti rischia però di danneggiare e mettere in difficoltà consumatori e imprese. In Italia, ad esempio, il caro energia continua infatti a pesare sui bilanci familiari e produttivi.

Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, nel 2026 il costo complessivo dei rincari di luce, gas e carburanti potrebbe raggiungere quasi 29 miliardi di euro.

La voce più pesante resta quella dei carburanti, con un aggravio stimato di 13,6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente.

Ecco le regioni più colpite dai rincari

Le regioni italiane destinate a essere più colpite saranno soprattutto quelle a maggiore vocazione industriale e produttiva.

La Lombardia guiderà la classifica dei rincari con un impatto economico pari a 5,4 miliardi di euro, seguita da Emilia-Romagna e Veneto, rispettivamente con 3 miliardi e 2,9 miliardi di costi aggiuntivi.

Sul fronte dei carburanti, invece, gli aumenti percentuali più pesanti interesseranno Basilicata, Campania e Puglia, dove benzina e diesel potrebbero registrare rincari superiori al 21%.

Non va poi dimenticato che anche le bollette elettriche continueranno a crescere: il conto aggiuntivo nazionale stimato supera i 10 miliardi di euro, mentre per il gas l’extra costo previsto è di circa 5 miliardi.