Prezzo petrolio in calo con l'accordo Usa Iran, in Italia ipotesi stop taglio delle accise su benzina e diesel

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I prezzi globali del petrolio sono crollati nelle ore successive alla notizia dell’accordo raggiunto da Usa e Iran per la fine della guerra. Nonostante l’incertezza sui tempi della riapertura dello Stretto di Hormuz e su quanto servirà per ripristinare la produzione nel Golfo, con diversi siti e infrastrutture danneggiati da missili e droni. Con il calo dei prezzi e la situazione in Medio Oriente in miglioramento, è probabile che in Italia si arrivi allo stop del taglio delle accise su benzina e diesel, introdotto a marzo dal governo per far fronte al caro carburante.

Accordo Usa Iran, prezzo del petrolio in calo

Nella serata di domenica 14 giugno Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo per porre fine alla guerra.

Il memorandum d’intesa, che verrà firmato venerdì 19 giugno a Ginevra, prevede la fine delle ostilità e la riapertura dello Stretto di Hormuz, da cui passa una fetta importante della produzione globale di petrolio.

ANSA

Nelle ore successive alla notizia è crollato il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il Brent, che è il punto di riferimento per il prezzo del greggio, è sceso a 83,89 dollari al barile, in calo del 3,9%.

Non siamo ancora ai livelli precedenti l’attacco di Usa e Israele – 72 dollari a fine febbraio – ma ben distanti dal picco raggiunto a fine aprile, quando il Brent aveva superato i 126 dollari al barile.

Il calo del prezzo del petrolio dovrebbe portare nei prossimi giorni a una riduzione dei prezzi dei carburanti.

Oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti self service è di 1,890 euro/l per la benzina e 1,997 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,983 euro/l per la benzina e 2,077 euro/l per il gasolio.

Ipotesi stop al taglio delle accise

Con la fine della guerra e il calo del prezzo del petrolio è probabile che il governo Meloni decida di cancellare il taglio delle accise su benzina e diesel, in vigore fino al 3 luglio.

La misura, introdotta lo scorso marzo per far fronte all’emergenza caro carburante, ha un impatto notevole sulle casse dello Stato, pertanto verrà verosimilmente cancellata non appena la situazione migliorerà.

Già l’ultima proroga è stata accompagnata da una decisa sforbiciata, con lo sconto sul diesel dimezzato.

Bisognerà vedere quindi come andranno i mercati nei prossimi giorni: se il prezzo del petrolio continuerà a scendere, è molto probabile che il governo deciderà di eliminare il taglio delle accise.

Le accise su benzina e diesel fino al 3 luglio

Con un decreto interministeriale del 7 giugno scorso, il governo Meloni ha prorogato il taglio delle accise su benzina e diesel fono al 3 luglio 2026.

Le aliquote delle accise per benzina e gasolio vengono fissate dal decreto a 622,90 euro per mille litri.

Rispetto al periodo precedente, la proroga comporta il dimezzamento dello sconto sul diesel, passato dal 7 giugno da 12,2 a 6,1 centesimi al litro.

Per la benzina la riduzione resta la stessa, 6,1 centesimi al litro.