Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’annuncio della tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran ha riportato ossigeno nei mercati internazionali. Il prezzo del petrolio è crollato di colpo sotto i 100 dollari al barile. Il Wti (West Texas Intermediate) con consegna a maggio si è attestato a 95,67 dollari con un calo del 15,30%, mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 93,93 dollari al barile con una riduzione del 14,03%. Un livello così basso non si registrava da ben sei anni. Era esattamente l’effetto che voleva innescare Donald Trump, ormai troppo pressato da apparati e cittadini americani e consapevole dell’impossibilità di una vittoria strategica contro la Repubblica Islamica.

Il petrolio incassa l’effetto Trump, le quotazioni

I prezzi del greggio sono dunque crollati e i future azionari statunitensi sono schizzati dopo che il presidente americano ha dichiarato che avrebbe sospeso per due settimane la sua minaccia di attacchi devastanti contro l’Iran. Bluff e controbluff, ma ciò che importava a Washington era il ripristino di una qualche normalità energetica globale.

I future sul petrolio greggio statunitense Wti sono crollati del 18% a circa 92,60 dollari al barile, mentre i future sul Brent sono scesi di circa il 6% a 103,40 dollari. I future sull’indice S&P 500 sono invece saliti del 2,4%.

Ovviamente entrambe le quotazioni rimangono ben al di sopra dei livelli di inizio guerra. La strada verso i livelli precedenti sarà lunga e passerà dal ripristino delle capacità estrattive, di raffinazione e di sicurezza dei trasporti nei Paesi del Golfo Persico.

L’indice Msci Asia Pacific, relativo alle società a grande e media capitalizzazione di 13 Paesi dell’area Asia-Pacifico, ha compiuto un salto del 4,1%, raggiungendo il livello massimo registrato nelle ultime tre settimane.

Crolla anche il prezzo del gas

Contestualmente, è sceso in picchiata anche il prezzo del gas. I contratti Ttf ad Amsterdam, cioè del principale mercato di riferimento, scendono di oltre il 19% a 43 euro al megawattora.

Meno di 24 ore prima, nella mattinata di martedì, i future sul gas naturale europeo erano aumentati di oltre il 4% a 52,3 euro al megawattora in relazione al minaccioso ultimatum tuonato da Donald Trump contro l’Iran.

Il gas europeo, giunto poco sopra il 28% della capacità di stoccaggio, stava affrontando da tempo pressioni legate a potenziali interruzioni prolungate dell’offerta. La Repubblica Islamica non ha permesso il transito di alcuna nave carica di Gnl attraverso lo Stretto di Hormuz durante la guerra. La promessa riapertura ha così ridato linfa ai mercati gasieri.

Riapre lo Stretto di Hormuz e ripartono i flussi di energia

L’accordo fra Stati Uniti e Iran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, dal quale passa oltre un quinto del petrolio globale. Di questa enorme quantità, l’85% è destinato ai Paesi asiatici, Cina in testa.

Le navi cariche di petrolio e gas naturale riprenderanno da subito il loro transito dal Golfo Persico, senza che Teheran imponga blocchi o chieda pedaggi milionari o che i bombardamenti mettano a repentaglio sicurezza di equipaggi e carichi.

Nonostante la tregua sia momentanea e, soprattutto, fragile, la garanzia anche di una pur breve finestra di ripresa dei flussi energetici era ciò che Usa, Iran e Cina erano intenzionati a perseguire. Le tre potenze non sono ancora pronte alla messa in discussione totale della globalizzazione.

L’interruzione dei flussi commerciali, non solo petroliferi e gasieri, in uno dei colli di bottiglia più importanti del pianeta ha provocato aumenti globali del prezzo del greggio fino al 67% rispetto ai livelli pre-guerra. Scatenando la competizione tra Paesi consumatori e tra Paesi produttori.