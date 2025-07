Priamo Bocchi consigliere FdI nella bufera, le critiche dopo le frasi choc sull'aborto a domicilio con Ru486

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, dai banchi del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, si è lasciato andare. a una frase choc sull’aborto. “Con la pillola Ru486 si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone”, ha detto. Immediate le reazioni, soprattutto da parte del centrosinistra. “Alcuni temi che toccano la carne viva e la sofferenza di decine di migliaia di donne meritano di essere trattati con rispetto”, ha tuonato il dem Francesco Critelli.

La frase choc sull’aborto

Il consigliere Priamo Bocchi è intervenuto nell’ambito della discussione di una mozione sull’interruzione volontaria di gravidanza.

“In Emilia-Romagna non c’è un problema per le donne che intendono abortire”, ha detto il rappresentante di Fratelli d’Italia.

Poi la frase choc: “Oggi con la pillola Ru486 l’Emilia-Romagna consente l’aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone”.

Le reazioni: “Bestialità offensive”

Parole, quelle di Bocchi, che hanno sollevato la polemica, con durissime critiche alla sua affermazione da parte dei consiglieri di maggioranza di centrosinistra.

Francesco Critelli (Pd) e Simona Larghetti (Avs), in particolare, hanno definito le sue parole “bestialità offensive”.

Ancora più decisa la reazione di Francesco Critelli: “A tutto c’è un limite e la pazienza prima o poi si esaurisce, non perché non ci sia la libertà di dire quello che si pensa, ma perché alcuni temi che toccano la carne viva e la sofferenza di decine di migliaia di donne meritano di essere trattati con rispetto e non si può pensare di discutere politicamente in questa maniera così barbara e così violenta”.

La polemica “sull’uomo che va in tilt”

Priamo Bocchi in realtà non è nuovo all’utilizzo di espressioni che suscitano dibattito e polemiche in aula.

Nei mesi scorsi fu al centro delle contestazioni quando disse, parlando di violenza dentro o fuori le mura domestiche, che in alcuni casi l’uomo è violento a causa della perdità di virilità.

“E se la donna lo respinge o lo allontana, l’uomo va in tilt“, aveva aggiunto, suscitando, giustamente, reazioni ma replicando di aver letto studi di sociologia a riguardo.