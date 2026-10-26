Price Cap Q8 su benzina e gasolio fino al 31 dicembre 2026 "su richiesta del Governo per emergenza nazionale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo Eni, anche Q8 Italia ha annunciato la decisione di prorogare l’applicazione del Price Cap su benzina e gasolio fino al 31 dicembre 2026, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e in risposta alle richieste del Governo italiano. Intanto, sulle autostrade, il prezzo medio self del gasolio ha superato i 2,30 euro per litro.

La nota di Q8 Italia sul Price Cap su benzina e gasolio

L’annuncio di Q8, gruppo controllato dal Kuwait, è arrivato tramite una nota ufficiale. Il gruppo ha sottolineato che l’iniziativa è finalizzata a fornire “un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera”.

Q8 Italia ha spiegato che il prolungamento del provvedimento procederà “secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda”. Si continuerà a fornire un “adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”.

Q8 Italia ha specificato, inoltre, che “si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.

Nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni aveva effettuato una visita lampo in Kuwait. Nel bilaterale con l’emiro era già emersa la disponibilità kuwaitiana di prorogare il Price Cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8 nelle scorse settimane.

Price Cap su benzina e gasolio: il prezzo fissato per il carburante

Lunedì 28 settembre ha preso il via la novità annunciata da Eni che ha fissato sulla sua rete Enilive (che conta quasi 4mila distributori) un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel.

L’iniziativa, inizialmente prevista per 30 giorni, ha dato il via a un effetto domino, con altre compagnie (tra cui Q8) che hanno seguito l’esempio di Eni.

Quanto costano oggi la benzina e il diesel in Italia

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit stesso, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,018 euro/l per quanto riguarda la benzina e 2,261 euro/l per quanto concerne il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio “self” è di 2,042 euro/l per la benzina e 2,302 euro/l per il gasolio.