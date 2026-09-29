Price cap su benzina e gasolio, Conte attacca Meloni e compagnie petrolifere: "Dovremmo dire grazie?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’annuncio del price cap ai prezzi di Eni, Giuseppe Conte attacca il governo Meloni: per il leader M5S è solo uno sconto a tempo, mentre servirebbe un contributo dagli extraprofitti. Da Landini a Federconsumatori le critiche si moltiplicano, mentre in Spagna scatta uno sconto di 20 centesimi al litro a ottobre. Il tetto fissato prevede benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro al litro.

Price Cap, Conte punge Meloni

Con un lungo post su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle rifiuta l’idea di dover “ringraziare” le compagnie petrolifere. Giuseppe Conte ricorda il punto di partenza, con il carburante attorno a 1,65 euro al litro. Poi elenca ciò che, a suo dire, è venuto dopo: l’aumento delle accise sul gasolio deciso con la legge di bilancio a gennaio e l’impennata dei listini dopo lo scoppio della guerra in Iran.

Secondo il calcolo della Cgia, in sette mesi dall’inizio del conflitto la benzina è salita del 29% e il gasolio del 36%. Per l’ex premier, davanti alla richiesta di prelevare una quota dei profitti record dei colossi dell’energia per sostenere le famiglie, la risposta del governo Meloni è stata debole.

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“Solo decretini inutili di Meloni, bruciati immediatamente dai continui rincari” ha sintetizzato Conte. Ora che le compagnie introducono limiti temporanei di un mese, poi, per il pentastellato la conclusione è una sola. “Quindi si poteva fare, non era la fine del mondo farlo”.

Un’iniziativa, in estrema sintesi, che Conte liquida come “sconticino a tempo di qualche compagnia petrolifera che comunque colleziona mega-utili” e promette battaglia: “Se ci diranno ancora no, lo faremo al governo”.

I dati su benzina e gasolio

Nel frattempo lo sconto fiscale sul gasolio si sta esaurendo. Il decreto di metà settembre lo ha dimezzato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre, quando dovrebbe tornare il meccanismo delle accise mobili. L’8 ottobre i ministri Urso e Pichetto Fratin hanno convocato i vertici delle compagnie petrolifere per una moral suasion sui prezzi.

Il primo giorno di sconti ha portato lunghe file ai distributori fino a tarda sera. Molti automobilisti riempivano perfino le taniche, e le compagnie che hanno applicato il ribasso hanno fatto il pieno di incassi.

Secondo Federconsumatori, però, al calo dei prezzi si accompagna un aumento delle irregolarità. Si moltiplicano infatti le denunce di chi ha avuto guasti al motore subito dopo il rifornimento. L’associazione parla di “danni enormi, che spesso comportano costosissimi interventi meccanici” e chiede “controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza per verificare qualità dei carburanti erogati e congruità dei prezzi praticati”.

La richiesta sarà presentata formalmente al Mimit e al Garante dei Prezzi. Ai danneggiati suggerisce di contestare subito il problema al distributore e di farsi rilasciare dal meccanico una perizia dettagliata. A tutti consiglia di chiedere la ricevuta o di pagare in modo tracciabile, segnalando disagi o anomalie sul sito ufficiale.

Misura insufficiente per Landini (Cgil)

Sul tetto ai prezzi è intervenuto anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine delle celebrazioni per i 120 anni del sindacato. A suo avviso, la direzione sarà anche quella giusta, ma la misura non basta: “Che si vada verso un tetto e che si riducano i prezzi noi lo stiamo chiedendo da tempo, ma siamo di fronte a un provvedimento che mi pare transitorio” ha affermato.

La proposta del sindacato è una riduzione strutturale del costo di benzina, gasolio e gas, da ottenere superando le accise e intervenendo sugli extraprofitti. Il rimprovero all’esecutivo è netto: “Ciò che questo governo non sta facendo è tassare di più i profitti, gli extra profitti che ci sono stati: lì ci sono le risorse per andare a una riduzione strutturale, non di qualche settimana o mese”.

Intanto, in Spagna…

Non molto lontano dall’Italia, c’è anche Madrid che corre ai ripari. Il governo spagnolo ha annunciato l’intenzione di introdurre a ottobre uno sconto di 20 centesimi al litro su benzina e diesel, iniziativa che rientra in un nuovo piano di aiuti contro le ricadute economiche delle tensioni in Medio Oriente e dell’impennata dei prezzi dell’energia.

Il ministro dell’Economia Carlos Cuerpo ha spiegato che il ribasso sarà progressivo: “Lo sconto sarà successivamente ridotto in modo graduale: a 13 centesimi a novembre e a 6 centesimi a dicembre”.