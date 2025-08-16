Prima cerca di accoltellare e poi soffoca col cuscino il compagno malato da tempo, "venite, l'ho ucciso"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tragedia in via Pomposa, in zona Corvetto a Milano, la notte tra il 14 e il 15 agosto. Una donna ha ucciso il compagno che da tempo era malato per le conseguenze di un ictus: prima lo ha colpito con un coltello, con dei fendenti che non sono risultati mortali mentre era a letto, poi lo ha soffocato con un cuscino. Lei stessa è scesa in strada a dare l’allarme e ha confessato il delitto.

La donna ha confessato l’omicidio

Antonia Nunzia Mancini, 64 anni, è quindi accusata dell’omicidio del compagno, il settantatreenne Vincenzo Ferrigno con cui viveva da 40 anni.

Il movente del delitto sono proprio state le condizioni fisiche del compagno. Infatti è stata la donna stessa a chiamare la polizia e a confessare, dopo essere scesa in strada per dare l’allarme.

La zona di Milano in cui è avvenuto il delitto, in zona Corvetto

Il fatto è avvenuto in un appartamento Aler al secondo piano di un palazzo al civico 5 di via Pomposa, in zona Corvetto a Milano.

Chi era la vittima

Come riportato da Milano Today, la vittima, Vincenzo Ferrigno, era originaria di Napoli: l’uomo per diverso tempo era stato titolare di un’edicola sempre in zona Corvetto, in piazza Gabrio Rosa.

Vincenzo Ferrigno ha vissuto per oltre 40 anni con Antonia Nunzia Mancini. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi anni a causa di un ictus che lo aveva colpito e costretto a rimanere a letto, infermo.

“L’ho ucciso, non ce la facevo più”

Dopo il delitto la donna ha dato l’allarme e chiamate il 112: “Venite, l’ho ucciso”, avrebbe detto.

La 64enne in lacrime davanti agli investigatori e al pubblico ministero, avrebbe spiegato: “Non sapevo più come prendermi cura di lui”.