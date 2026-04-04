Prima della Bosnia i calciatori dell'Italia hanno chiesto info sul premio qualificazione Mondiale, retroscena

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I giocatori azzurri, prima del match Bosnia – Italia che ha condannato la Nazionale a non giocare i Mondiali per la terza volta consecutiva, si sarebbero informati su un eventuale premio che sarebbe loro spettato in caso di qualificazione. Il fatto avrebbe irritato Gattuso. L’allenatore avrebbe invitato i giocatori a non pensare in quel momento a nulla, se non alla partita che si sarebbe svolta di lì a poche ore.

Prima di Bosnia – Italia gli azzurri si sarebbero informati sul premio in denaro in caso di vittoria

A raccontare il retroscena è La Repubblica che scrive che, se l’Italia si fosse qualificata, per i calciatori la Figc avrebbe messo sul tavolo un premio economico. Si parla di una cifra intorno ai 300mila euro che sarebbe eventualmente essere dovuta spartita tra i 28 convocati.

Secondo quanto trapelato, la questione del riconoscimento in denaro sarebbe stata un tema discusso nello spogliatoio della Nazionale prima del match con la Bosnia.

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In particolare, un gruppo di giocatori azzurri avrebbe fatto domande sulla presenza o meno di una ricompensa in caso di successo al Bilino Polje.

Gli atleti avrebbero chiesto informazioni allo staff tecnico e la faccenda sarebbe stata notata da Gattuso che sarebbe intervenuto invitando i calciatori a lasciar perdere e a pensare solo ed esclusivamente al match, aggiungendo che il tema del premio, eventualmente, sarebbe stato discusso a qualificazione avvenuta.

Per l’Italia, purtroppo, non c’è stata alcuna gioia. La Bosnia ha battuto la nostra Nazionale ai rigori, festeggiando l’ingresso alla fase finale dei Mondiali. Per gli azzurri e per milioni di italiani, invece, tanta delusione e amarezza.

Distrutto emotivamente Gattuso che ha lasciato la panchina che gli era stata affidata pochi mesi fa. Anche il presidente della Federcalcio Gravina ha rassegnato le dimissioni.

I senatori azzurri da Gattuso per chiedergli di rimanere: Rino ha detto no

Alcuni senatori della Nazionale avrebbero provato a convincerlo a rimanere, ma l’ex bandiera del Milan avrebbe spiegato che in una situazione simile e dopo quanto accaduto non poteva far altro che rassegnare le dimissioni. E così è stato.

Il capitano Donnarumma distrutto dopo l’eliminazione dai Mondiali

Anche il capitano Donnarumma ha vissuto un trauma sportivo. Al fischio finale del match era molto adirato. La rabbia ha poi lasciato spazio allo sconforto. Sempre come rivelato da La Repubblica, chi gli è vicino lo descrive come un uomo distrutto per l’ennesima esclusione dell’Italia dai Mondiali.