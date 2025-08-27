Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 44enne vittoriese è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver tentato la fuga dal pronto soccorso di Ragusa mentre si trovava in stato di alterazione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato bloccato dai Carabinieri dopo una violenta colluttazione. I fatti si sono verificati nella serata di ieri presso l’ospedale Giovanni Paolo II, dove il soggetto era stato trasportato a seguito di un episodio di escandescenza nella propria abitazione. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei militari coinvolti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio ha avuto luogo a Ragusa, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia sono intervenuti per fermare un uomo di 44 anni, originario di Vittoria, che si trovava agli arresti domiciliari. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, aveva iniziato a danneggiare la propria abitazione, costringendo i Carabinieri a intervenire per riportare la situazione sotto controllo.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto riferito dalle autorità, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono stati chiamati a gestire lo stato di agitazione del 44enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, era stato posto agli arresti domiciliari a seguito di una condanna. La situazione è degenerata quando, in preda a una crisi, ha iniziato a distruggere oggetti all’interno della propria abitazione di Ragusa, mettendo a rischio la propria incolumità e quella di chi si trovava nei paraggi.

Il trasporto al pronto soccorso

Vista la gravità dello stato di alterazione, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasportare il soggetto al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Durante le operazioni di accettazione al triage, l’uomo ha reagito con violenza, strappando gli strumenti utilizzati dal personale sanitario per monitorare i parametri vitali. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario un ulteriore intervento delle forze dell’ordine.

Il tentativo di fuga e la colluttazione

Nel corso delle procedure di accoglienza, il 44enne ha tentato la fuga, correndo verso una delle ambulanze parcheggiate all’esterno del pronto soccorso. Ha provato ad accedere al vano sanitario del mezzo, ma un soccorritore del 118 è riuscito a chiudere tempestivamente la porta, impedendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare. A quel punto, sono intervenute due autoradio dei Carabinieri, che hanno affrontato l’uomo in una rapida e violenta colluttazione. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari, il soggetto è stato immobilizzato e ammanettato, evitando conseguenze più gravi per il personale sanitario e per gli stessi Carabinieri.

L’arresto e le accuse

Il 44enne vittoriese è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti dei militari intervenuti. L’uomo, già sottoposto a misura restrittiva, dovrà ora rispondere anche di questi nuovi capi d’imputazione. L’episodio ha destato preoccupazione tra il personale sanitario e tra i cittadini presenti in ospedale, sottolineando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e operatori del soccorso in situazioni di emergenza.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per il tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno saputo gestire una situazione estremamente delicata senza che si verificassero danni a terzi. L’episodio mette in evidenza i rischi a cui sono esposti quotidianamente sia i militari che il personale sanitario, chiamati a fronteggiare situazioni di emergenza spesso imprevedibili. Il comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel tutelare l’incolumità degli operatori impegnati nei servizi di pubblica utilità.

